Украинец стал милиционером в "ДНР" — решение суда

Военнослужащие так называемой народной милиции ДНР. Фото: росСМИ

Житель Донецка добровольно стал служащим 1-го армейского корпуса народной милиции ДНР и воевал против украинских правоохранителей. Заочно ему вынесли приговор.

Об этом 12 февраля сообщили в Черкасской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В ряды незаконного вооруженного формирования 37-летний фигурант вступил в 2016 году. В 2016–2019 годах он непосредственно участвовал в вооруженном сопротивлении правоохранительным органам Украины, военнослужащим ВСУ и другим представителям Сил обороны, которые имели отношение к Операции объединенных сил.

"Совершал умышленные действия с применением огнестрельного оружия, направленные на физическое уничтожение военнослужащих и бронированной техники правоохранительных органов и ВС Украины, чем способствовал незаконной деятельности террористической организации "ДНР" на территории Донецкой области", — отметили в прокуратуре.

Решение суда

Заочно предателя приговорили к 15 годам заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество. Приговор вступит в законную силу в течение 30 дней со дня провозглашения. Сейчас его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одессе чиновники использовали для собственных нужд гуманитарные генераторы. Нарушителей будут судить.

Также мы сообщали, что жительница Полтавщины в Viber-чате информировала о перемещении военнослужащих ТЦК и СП. В течение двух лет она будет находиться на испытательном сроке.