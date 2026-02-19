Українець став міліціонером у так званій ДНР — що вирішив суд

Військовослужбовці так званої народної міліції ДНР. Фото: росЗМІ

Житель Донецька добровільно долучився до лав так званого 1-го армійського корпусу народної міліції ДНР і воював проти українських правоохоронців. Заочно йому вже обрали покарання.

Про це 12 лютого повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

До лав незаконного збройного формування 37-річний фігурант вступив у 2016 році. У 2016–2019 роках він безпосередньо брав участь у збройному опорі правоохоронним органам України, військовослужбовцям ЗСУ та іншим представникам Сил оборони, які мали відношення до Операції об'єднаних сил.

"Вчиняв умисні дії із застосуванням вогнепальної зброї, спрямовані на фізичне знищення військовослужбовців і броньованої техніки правоохоронних органів та ЗС України, чим сприяв незаконній діяльності терористичної організації "ДНР" на території Донецької області", — зазначили у прокуратурі.

Рішення суду

Заочно зрадника засудили до 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок набуде законної сили впродовж 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

