Головна Мобілізація Українець мобілізувався до так званої міліції ДНР — як його покарав суд

Українець мобілізувався до так званої міліції ДНР — як його покарав суд

Дата публікації: 19 лютого 2026 05:48
Українець став міліціонером у так званій ДНР — що вирішив суд
Військовослужбовці так званої народної міліції ДНР. Фото: росЗМІ

Житель Донецька добровільно долучився до лав так званого 1-го армійського корпусу народної міліції ДНР і воював проти українських правоохоронців. Заочно йому вже обрали покарання.

Про це 12 лютого повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи

До лав незаконного збройного формування 37-річний фігурант вступив у 2016 році. У 2016–2019 роках він безпосередньо брав участь у збройному опорі правоохоронним органам України, військовослужбовцям ЗСУ та іншим представникам Сил оборони, які мали відношення до Операції об'єднаних сил.

"Вчиняв умисні дії із застосуванням вогнепальної зброї, спрямовані на фізичне знищення військовослужбовців і броньованої техніки правоохоронних органів та ЗС України, чим сприяв незаконній діяльності терористичної організації "ДНР" на території Донецької області", — зазначили у прокуратурі.

Рішення суду 

Заочно зрадника засудили до 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок набуде законної сили впродовж 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одесі посадовці використали для власних потреб гуманітарні генератори. Порушників судитимуть.

Також ми повідомляли, що жителька Полтавщини у Viber-чаті інформувала про переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Упродовж двох років вона перебуватиме на іспитовому строку.

ДНР суд держзрада мобілізація військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
