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Украина должна усилить мобилизацию – генерал Ходжес рассказал как

3 сентября 2024 06:04
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Бен Ходжес рассказал, как Украина должна проводить успешную мобилизацию
Генерал США в отставке Бен Ходжес. Фото: скриншот
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Для победы в этой войне Украине необходимо значительно увеличить количество военных вооруженных сил. А для этого необходимо значительно усилить мобилизацию и изменить подход к ней.

Как провести успешную мобилизацию в интервью Новини.LIVE рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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Как Украина должна проводить мобилизацию

Некоторые западные эксперты считают, что для успешной мобилизации Украина должна снизить призывной возраст. Однако мистер Ходжес считает, что это решение не приведет к необходимым результатам.

"Есть миллионы украинских женщин и мужчин, которые могли бы служить в Вооруженных силах и уже достигли призывного возраста. Ответственность за это несет правительство, а не армия. Правительство несет ответственность за то, чтобы заслужить доверие украинских семей, что их сыновей и дочерей не отправят на войну, пока они не будут должным образом подготовлены, должным образом экипированы и не попадут в хорошее подразделение, подготовленное к войне", — отметил Бен Ходжес.

Также украинское Министерство обороны должно создать так называемую институциональную армию. Она будет отвечать за рекрутинг, подготовку и образование солдат.

"Это значит, что вы должны брать качественных офицеров и сержантов, имеющих опыт. Они должны быть частью кадров, которые тренируют и обучают новых солдат. Итак, это инвестиция не только в деньги, но и в людей. Но для того, чтобы иметь достаточное количество качественных солдат для оперативной армии, необходимо сделать это правильно. Итак, институциональная армия обеспечивает подготовленных и экипированных солдат для действующей армии. И я думаю, что это часть того, что надо исправить", — пояснил генерал.

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