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Права мобилизованных в Украине — чем обеспечивает и что гарантирует государство

3 сентября 2024 02:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — чем государство должно обеспечить мобилизованных
Воины-связисты, воюющие на Запорожском направлении. Фото: ЗОВА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

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В Украине мобилизованные в Вооруженные силы граждане имеют определенные права. Кроме этого, государство обязано обеспечивать таких лиц необходимыми для прохождения военной службы вещами.

Что именно должны получать от государства мобилизованные украинцы, рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

Какие права имеют мобилизованные

Так, правозащитник подчеркнул, что каждый мобилизованный имеет право на обучение — это предусмотрено украинским законодательством.

После мобилизации каждый гражданин проходит подготовку, которая включает в себя приобретение общих военных навыков как теоретических, так и практических, а также специализированное обучение, которое зависит от будущей военной специальности.

Кроме этого, отметил адвокат, мобилизованные имеют право на безопасные условия обучения. В частности, места проведения учений должны быть оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.

Минимальное и максимальное время обучения определяется соответствующими нормативными документами Министерства обороны Украины.

"Отправлять мобилизованного на фронт без предварительного обучения незаконно. Это нарушает права человека и создает угрозу жизни и здоровью как самого военнослужащего, так и его побратимов", — говорит Дмитрий Франчук.

 

Мобилизация в Украине 2024 — чем государство должно обеспечить мобилизованных
Украинские военнослужащие в Киеве. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Чем государство должно обеспечивать мобилизованных

Мобилизованных в Украине обязаны обеспечивать:

  • питанием;
  • одеждой;
  • медицинским обслуживанием;
  • другими необходимыми средствами при обучении и несении военной службы.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили порядок мобилизации для некоторых граждан.

Напомним, мы писали, кто из военнообязанных граждан Украины потеряет отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, какие получают звания выпускники военной кафедры.

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