Бен Годжес розповів як Україна має проводити успішну мобілізацію

Генерал США у відставці Бен Годжес. Фото: скріншот

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Для перемоги в цій війні Україні необхідно значно збільшити кількість військових Збройних сил. А для цього необхідно значно посилити мобілізацію та змінити підхід до неї.

Як провести успішну мобілізацію в інтерв'ю Новини.LIVE розповів колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

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Як Україна має проводити мобілізацію

Деякі західні експерти вважають, що для успішної мобілізації Україна має знизити призовний вік. Однак пан Годжес вважає, що це рішення не призведе до необхідних результатів.

"Є мільйони українських жінок і чоловіків, які могли б служити в Збройних силах і вже досягли призовного віку. Відповідальність за це несе уряд, а не армія. Уряд несе відповідальність за те, щоб заслужити довіру українських родин, що їхніх синів і дочок не відправлять на війну, поки вони не будуть належним чином підготовлені, належним чином екіпіровані і не потраплять до хорошого підрозділу, який підготовлений до війни", — зазначив Бен Годжес.

Також українське Міністерство оборони має створити так звану інституційну армію. Вона відповідатиме за рекрутинг, підготовку та освіту солдатів.

"Це означає, що ви повинні брати якісних офіцерів і сержантів, які мають досвід. Вони мають бути частиною кадрів, які тренують і навчають нових солдатів. Отже, це інвестиція не лише в гроші, але й в людей. Але для того, щоб мати достатню кількість якісних солдатів для оперативної армії, необхідно зробити це правильно. Отже, інституційна армія забезпечує підготовлених і екіпірованих солдатів для діючої армії. І я думаю, що це частина того, що треба виправити", — пояснив генерал.