Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Украина начала более мягкий призыв в армию — детали от Reuters arrow

Украина начала более мягкий призыв в армию — детали от Reuters

23 апреля 2024 16:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина начала более мягкий призыв в армию — детали от Reuters
Военнообязанные на плацу. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине началась "мягкая" мобилизация в Вооруженные силы. В частности, призыв проводится на сайтах поиска работы и в аутрич-центрах.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

"Мягкая" мобилизация в Украине

В материале говорится, что далеко от окопов, в благоустроенных новых центрах по всей Украине, гражданские вербовщики с ноутбуками и пакетами информации предлагают патриотически настроенным волонтерам возможность присоединиться к ВСУ.

"Поскольку усилия Украины призвать достаточное количество людей для борьбы с Россией получают критику со стороны общественности, чиновники обороны и военные подразделения начинают многоплановое наступление, чтобы привлечь гражданскую армию для противостояния вторжению", — пишет Reuters.

Этот более мягкий способ призыва производится через сайты поиска работы, аутрич-центры, рекламные щиты и социальные сети, предлагая новинку военного времени. Кандидаты могут выбрать конкретное военное подразделение и роль в соответствии со своими навыками, а также определить продолжительность службы.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что военные планировщики признают, что в демократической стране предоставление людям определенного выбора может быть ключевым в привлечении их в армию.

"Защищать нашу страну сейчас приходят не те люди, которые выбрали военную карьеру: это гражданские. А гражданские привыкли, что могут выбирать", — сказала она.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что мобилизация 25-летних военнообязанных мало повлияет на ситуацию на фронте. Ведь, если учесть данные демографов, граждан такого возраста в нашей стране не так много.

Также в новом законе о мобилизации учителя относятся к категории граждан Украины, не подлежащих призыву в особый период, но не все. Для получения отсрочки преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

ВСУ
украинцы
Украина
армия
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри