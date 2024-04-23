Украина начала более мягкий призыв в армию — детали от Reuters

Военнообязанные на плацу. Фото: УНИАН

В Украине началась "мягкая" мобилизация в Вооруженные силы. В частности, призыв проводится на сайтах поиска работы и в аутрич-центрах.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 23 апреля.

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"Мягкая" мобилизация в Украине

В материале говорится, что далеко от окопов, в благоустроенных новых центрах по всей Украине, гражданские вербовщики с ноутбуками и пакетами информации предлагают патриотически настроенным волонтерам возможность присоединиться к ВСУ.

"Поскольку усилия Украины призвать достаточное количество людей для борьбы с Россией получают критику со стороны общественности, чиновники обороны и военные подразделения начинают многоплановое наступление, чтобы привлечь гражданскую армию для противостояния вторжению", — пишет Reuters.

Этот более мягкий способ призыва производится через сайты поиска работы, аутрич-центры, рекламные щиты и социальные сети, предлагая новинку военного времени. Кандидаты могут выбрать конкретное военное подразделение и роль в соответствии со своими навыками, а также определить продолжительность службы.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что военные планировщики признают, что в демократической стране предоставление людям определенного выбора может быть ключевым в привлечении их в армию.

"Защищать нашу страну сейчас приходят не те люди, которые выбрали военную карьеру: это гражданские. А гражданские привыкли, что могут выбирать", — сказала она.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что мобилизация 25-летних военнообязанных мало повлияет на ситуацию на фронте. Ведь, если учесть данные демографов, граждан такого возраста в нашей стране не так много.

Также в новом законе о мобилизации учителя относятся к категории граждан Украины, не подлежащих призыву в особый период, но не все. Для получения отсрочки преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.