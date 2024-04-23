Україна почала більш м’який призов до армії — деталі від Reuters

Військовозобовʼязані на плацу. Фото: УНІАН

В Україні розпочалася "м'яка" мобілізація до Збройних сил. Зокрема, призов проводиться на сайтах пошуку роботи та в аутріч-центрах.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 23 квітня.

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"М'яка" мобілізація в Україні

У матеріалі йдеться, що далеко від окопів, у впорядкованих нових центрах по всій Україні, цивільні вербувальники з ноутбуками та пакетами інформації пропонують патріотично налаштованим волонтерам можливість приєднатися до ЗСУ.

"Оскільки зусилля України призвати достатню кількість людей для боротьби з Росією отримують критику з боку громадськості, чиновники оборони та військові підрозділи розпочинають багатоплановий наступ, щоб залучити громадянську армію для протистояння вторгненню", — пише Reuters.

Цей більш м'який спосіб призову проводиться через сайти пошуку роботи, аутріч-центри, рекламні щити та соціальні мережі, пропонуючи новинку воєнного часу. Кандидати мають можливість обрати конкретний військовий підрозділ і роль відповідно до своїх навичок, а також визначити тривалість служби.

Заступник міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що військові планувальники визнають, що в демократичній країні надання людям певного вибору може бути ключовим у залученні їх до армії.

"Захищати нашу країну зараз приходять не ті люди, які обрали військову кар'єру: це цивільні. А цивільні звикли, що можуть вибирати", — сказала вона.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що мобілізація 25-річних військовозобов'язаних мало вплине на ситуацію на фронті. Адже, якщо зважати на дані демографів, громадян такого віку в нашій країні не так багато.

Також у новому законі про мобілізацію вчителі належать до категорії громадян України, які не підлягають призову в особливий період, проте не усі. Щоб отримати відстрочку, викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.