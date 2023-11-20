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Украина опровергла фейки россиян о призыве женщин в ряды ВСУ

20 ноября 2023 04:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украина опровергла фейки россиян о призыве женщин в ряды ВСУ
Украинские женщины в Вооруженных Силах. Фото: Елена Зеленская
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские пропагандисты продолжают разгонять фейки. На этот раз они распространили информацию о том, что Украина планирует начать призыв женщин в ряды Вооруженных сил.

Центр стратегических коммуникаций и безопасности опровергает эту информацию.

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Мобилизация женщин в ВСУ – что известно

Российские телеграмм-каналы распространили информацию о том, что украинские власти якобы не прочь призывать женщин на военную службу ссылаясь на статью NYT о мобилизации в Украине.

"На самом деле статья NYT рассказывает о том, что Украина возлагается только на собственное население как резерв для пополнения личного состава, поэтому многие женщины проходят военные учения, чтобы впоследствии вступить в ряды ВСУ", — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, в настоящее время в Силах обороны служат около 43 тысяч женщин. Им не запрещают быть пулеметчицами или командирами танка.

"Однако о призыве речь не идет — с 2014 года ни одна женщина в Украине не была принудительно мобилизована" , — отметили в центре.

Отмечается, что, несмотря на то, что часть женщин должны стать на военный учет, это еще не означает мобилизацию.

Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Однако военнообязанные могут избежать призыва по ряду причин. Следовательно стало известно, будут ли брать в ряды ВСУ мужчин, в которых инвалид I или II группы один из родителей жены.

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