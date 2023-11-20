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Чи можна уникнути мобілізації, якщо інвалід один з батьків дружини — відповідь адвоката

20 листопада 2023 01:33
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чи можна уникнути мобілізації, якщо інвалід один з батьків дружини — відповідь адвоката
Українські військові під час обстрілів. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Проте, військовозобов'язані можуть уникнути призову через низку причин. Відтак стало відомо, чи братимуть до лав ЗСУ чоловіків в яких інвалід I або II групи один з батьків дружини.

Про це йдеться на сайті Юристи.ua.

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У яких випадках звільняють від мобілізації

Молодший лейтенант, якого мають призвати до лав ЗСУ запитує, чи матиме він право на звільнення згідно з чинним законодавством.

Юрист Сергій Богун пояснює, що у такому випадку чоловік матимете право на звільнення з військової служби.

"Згідно з законодавством звільненню підлягають військовослужбовці у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи", — мовиться в повідомленні.

Правник додав, що для цього чоловіку необхідно подати рапорт та документи, що підтверджують інвалідність та родинні зв'язки.

Відстрочка від мобілізації — що відомо

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В Збройних Силах України також є і цивільні працівники. Проте вони задаються питаннями, чи потрібно їм ще раз проходити військово-лікарську комісію, якщо її вже проходили раніше, та чи можуть їх мобілізувати.

Також ми писали, чи можна отримати відстрочку від мобілізації при виразці шлунка і на яке рішення ВЛК варто очікувати.

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