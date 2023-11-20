Україна спростувала фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ

Українські жінки у Збройних силах. Фото: Олена Зеленська

Російські пропагандисти продовжують розганяти фейки. Цього разу вони розповсюдили інформацію про те, що Україна нібито планує розпочати призов жінок до лав Збройних сил.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує цю інформацію.

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Мобілізація жінок до ЗСУ — що відомо

Російські телеграм-канали поширили інформацію про те, що українська влада нібито не проти призивати жінок на військову службу посилаючись на статтю NYT про мобілізацію в Україні.

"Насправді стаття NYT розповідає про те, що Україна покладається лише на власне населення як резерв для поповнення особового складу, тому багато жінок проходять військові навчання, щоб згодом вступити до лав ЗСУ", — мовиться в повідомленні.

За даними Міністерства оборони, зараз у Силах оборони служать близько 43 тисяч жінок. Їм не забороняють бути кулеметницями чи командирами танка.

"Однак про призов не йдеться — від 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована", — наголосили в центрі.

Зазначається, попри те, що частина жінок мають стати на військовий облік, це ще не означає мобілізацію.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Проте, військовозобов'язані можуть уникнути призову через низку причин. Відтак стало відомо, чи братимуть до лав ЗСУ чоловіків в яких інвалід I або II групи один з батьків дружини.