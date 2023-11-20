Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Україна спростувала фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ arrow

Україна спростувала фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ

20 листопада 2023 04:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Україна спростувала фейки росіян про призов жінок до лав ЗСУ
Українські жінки у Збройних силах. Фото: Олена Зеленська
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські пропагандисти продовжують розганяти фейки. Цього разу вони розповсюдили інформацію про те, що Україна нібито планує розпочати призов жінок до лав Збройних сил. 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує цю інформацію.

Читайте також:

Мобілізація жінок до ЗСУ — що відомо

Російські телеграм-канали поширили інформацію про те, що українська влада нібито не проти призивати жінок на військову службу посилаючись на статтю NYT про мобілізацію в Україні.

"Насправді стаття NYT розповідає про те, що Україна покладається лише на власне населення як резерв для поповнення особового складу, тому багато жінок проходять військові навчання, щоб згодом вступити до лав ЗСУ", — мовиться в повідомленні.

За даними Міністерства оборони, зараз у Силах оборони служать близько 43 тисяч жінок. Їм не забороняють бути кулеметницями чи командирами танка.

"Однак про призов не йдеться — від 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована", — наголосили в центрі.

Зазначається, попри те, що частина жінок мають стати на військовий облік, це ще не означає мобілізацію.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Проте, військовозобов'язані можуть уникнути призову через низку причин. Відтак стало відомо, чи братимуть до лав ЗСУ чоловіків в яких інвалід I або II групи один з батьків дружини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі