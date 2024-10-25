Украина не сможет мобилизовать много людей, заявил военный

Комплектование Вооруженных Сил Украины мобилизованными. Фото: armyinform.com.ua

Украина уже не сможет мобилизовать в ряды ВСУ существенное количество мотивированных людей. В связи с этим государству придется правильно распоряжаться теми, кто уже находится в армии.

Об этом в интервью УНИАН заявил активист, бывший народный депутат и ныне военный Игорь Луценко.

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По мнению военного, отлов уклонистов не целесообразен, поскольку те, кто не хотят воевать, они не будут и не в силах этого делать. У государства уже нет механизмов, как пополнить армию.

"Сегодня они бегут через Тису, а завтра будут перегрызать себе правую руку, чтобы просто никуда не идти. Эти люди уже неспособны воевать. По большому счету мы из общества какое-то существенное количество людей для принципиального увеличения личного состава армии уже не выжмем. Никаким образом. У нас нет для этого механизмов. У государства нет механизмов. Оно уже не способно на это", — сказал Игорь Луценко.

Он считает, что больше смысла будет в "эффективном менеджменте" людей, которые уже находятся в Силах обороны Украины. Более того, это единственный выход для нашей страны.

"Наш единственный выход — правильная организация тех, кто уже в армии. Просто работать с теми, кто остался. Дать им оружие, спасать, вооружать, организовывать правильным образом, чтобы они победили", — подчеркнул военный.

Кроме того, Игорь Луценко прокомментировал тему снижения мобилизационного возраста в Украине. Он считает, что такой шаг лишь увеличит количество уклонистов, которые будут пытаться покинуть страну. Поэтому такой подход не увеличит количество солдат на фронте.

"Тот, кто не хочет воевать, он не будет воевать. Сколько бы ему лет не было, какого бы пола он ни был. Механизмы, как избежать армии, за три года уже сформировались. Не сформировались еще механизмы, как управлять армией эффективно и развивать ее", — подчеркнул военный.

Также он добавил, что те новобранцы, которых "бусифицируют", при первой же возможности пытаются сбежать из армии.

Напомним, по мнению режиссера и командира штурмовой роты в 47-й бригаде Олега Сенцова, заставить человека идти воевать невозможно. Однако, если люди будут осознавать, что существует определенный порядок, их не придется ловить на улицах и силой тянуть в ТЦК. Мотивировать граждан к службе государство может деньгами, льготами или четко определенным сроком службы.

Также мы писали, что в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП заявили, что мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет правомерна и полностью соответствует нормам действующего законодательства. В частности, они могут быть призваны к службе на общих условиях.