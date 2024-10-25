Україна не зможе мобілізувати багато людей, заявив військовий

Комплектування Збройних сил України мобілізованими. Фото: armyinform.com.ua

Україна вже не зможе мобілізувати до лав ЗСУ суттєву кількість вмотивованих людей. У зв'язку з цим державі доведеться правильно розпоряджатися тими, хто вже знаходиться в армії.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив активіст, колишній народний депутат та нині військовий Ігор Луценко.

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На думку військового, відлов ухилянтів не є доцільним. Оскільки ті, хто не хочуть воювати, вони не будуть і нездатні цього робити. Наразі у держави вже немає механізмів, як поповнити армію.

"Сьогодні вони біжать через Тису, а завтра перегризатимуть собі праву руку, щоб просто нікуди не йти. Ці люди вже нездатні воювати. За великим рахунком ми із суспільства якусь суттєву кількість людей для принципового збільшення особового складу армії вже не вичавимо. Ніяким чином. У нас немає для цього механізмів. У держави немає механізмів. Вона вже не здатна на це", — сказав Ігор Луценко.

Він вважає, що більше сенсу буде в "ефективному менеджменті" тих людей, які вже перебувають у Силах оборони України. Ба більше, це єдиний вихід для нашої країни.

"Наш єдиний вихід — правильна організація тих, хто вже в армії. Просто працювати з тим, що залишилося. Дати їм зброю, рятувати, озброювати, організовувати правильним чином, щоб вони перемогли", — наголосив військовий.

Крім того, Ігор Луценко прокоментував тему зниження мобілізаційного віку в Україні. Він вважає, що такий крок лише збільшить кількість ухилянтів, які будуть намагатись покинути країну. Тож такий підхід не збільшить кількість солдатів на фронті.

"Той, хто не хоче воювати, він не буде воювати. Скільки б йому років не було, якої б статі він не був. Механізми, як уникнути армії, за три роки вже сформувалися. Не сформувалися ще механізми, як керувати армією ефективно і розвивати її", — підкреслив військовий.

Також він додав, що ті новобранці, яких "бусифікують", при першій нагоді намагаються втекти з армії.

Нагадаємо, на думку режисера та командира штурмової роти в 47-й бригаді Олега Сенцова, змусити людину йти воювати неможливо. Однак, якщо люди усвідомлюватимуть, що існує певний порядок, їх не доведеться ловити на вулицях і силоміць тягнути до ТЦК. Мотивувати громадян до служби держава може грішми, пільгами або ж чітко визначеним терміном служби.

Також ми писали, що у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП заявили, що мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та повністю відповідає нормам чинного законодавства. Зокрема вони можуть бути призвані до служби на загальних умовах.