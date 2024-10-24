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Як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити — у ТЦК відповіли

24 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — куди направляють служити чоловіків 50+ років
Військовий 115-ї ОМБр ЗСУ. Фото: 115ombr.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Після виходу директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ про обмеження призову чоловіків у віці 50-60 років, питання мобілізації саме цієї категорії громадян постало гостро. 

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Коли військовозобов'язані чоловіки 50+ років можуть бути мобілізовані, як це відбувається та у яких військах служать українці з цієї вікової категорії, про це детально розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало в інтерв'ю виданню "Главред". 

Які особливості мобілізації чоловіків 50+

Важливо зрозуміти, що директива Командування Сухопутних військ на Оперативні Командування та на ТЦК від 19.09.2024 р. № 16/2/1/21409 не забороняє мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. 

Вона встановлює, що такі особи можуть бути призвані на військову службу лише за окремим мобілізаційним розпорядженням та виключно за згодою військових частин.

Згода військових частин — що це означає 

Як пояснює Сергій Манукало, чоловіки цієї вікової категорії можуть бути призвані тільки після письмової згоди від військової частини. Це робиться для того, щоб гарантувати, що такі мобілізовані будуть направлені до підрозділів, які не потребують особливих вимог до фізичної підготовки.

Як відбувається медична комісія та співбесіда

Як і інші військовозобов'язані, кандидати 50+ років проходять обов'язкову військову медичну комісію, яка визначає їх фізичну придатність до служби. Далі чоловіки проходять співбесіду в ТЦК та СП, де їм надаються чіткі вказівки щодо можливого місця служби.

 

Які особливості мобілізації чоловіків 50+
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Куди направляють служити чоловіків у віці від 50 до 60 років 

Важливо зазначити, що чоловіків цієї вікової категорії не направлятимуть до бойових підрозділів або десантно-штурмових військ.

Їх можуть направити до підрозділів забезпечення або до Державної служби спеціального транспорту (ДССТ), які мають інші вимоги до фізичної підготовки. Це дозволяє максимально використовувати їхній досвід та спеціалізацію, не перевантажуючи їх завданнями, що потребують інтенсивної фізичної активності.

 

Куди направляють служити чоловіків у віці від 50 до 60 років
Комплектування Збройних сил України мобілізованими. Фото: armyinform.com.ua

Які переваги служби у підрозділах забезпечення

Чоловіки 50+ можуть ефективно виконувати завдання у підрозділах забезпечення, де важливіша їх кваліфікація та досвід, аніж фізична витривалість. Наприклад, вони можуть займатися технічним обслуговуванням, логістикою, адміністративними та допоміжними завданнями.

Як підготуватися до мобілізації

Якщо ви належите до вікової категорії 50-60 років, слід заздалегідь підготуватися до можливого призову. Варто перевірити стан свого здоров'я, підготувати всі необхідні документи та бути готовим пройти ВЛК. Якщо ви маєте спеціалізовані знання або досвід у певних галузях (наприклад, технічні навички, знання у сфері логістики), це може стати вирішальним фактором при розподілі на службу.

Важливо бути поінформованим і готовим до служби, але також розуміти, що вас не направлять на передову без відповідних умов і підготовки.

Раніше ми писали, чи змінилися правила виїзду за кордон для чоловіків віком 50+ з наявністю нової директиви.

Нагадаємо, ми розповідали, чи дозволять демобілізуватися військовим віком 18-25 років. 

Також ми інформували, кого з військовозобов'язаних чоловіків не можуть призвати на військову службу до лав ЗСУ примусово.

ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба мобілізація ЗСУ вік

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