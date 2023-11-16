Мобилизация в Украине — в ВСУ объяснили, где набрать еще 300 тысяч бойцов

Бойцы 128 ОГШБр на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украина способна мобилизовать в ряды Вооруженных сил еще 300 тысяч граждан, которые будут квалифицированными и эффективными на поле боя бойцами. Речь идет о призыве госслужащих, в том числе работников СБУ, Нацполиции и Госпошлины, имеющих право на ношение оружия и умеющих его использовать.

Такое заявление сделал бывший полицейский, а ныне командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью YouTube-проекту "Фактор Победы with Anna Maksymchuk".

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Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Скриншот из Youtube

Так, по словам военного, Украина владеет большим резервом молодых военнообязанных мужчин. Однако этот резерв не используется.

"У нас на сегодня в Украине очень много спецслужб. Очень много госслужащих, которые всю жизнь получали зарплату от государства. Это люди в приоритетном направлении, которые всю жизнь жили на средства государства. Неважно, работал он в Пенсионном фонде, или в Нацполиции, или в СБУ. Он чиновник", — отметил Ярославский, добавив, что государственный аппарат следует отфильтровать от всех мужчин призывного возраста.

Причем для того, чтобы пополнить ряды ВСУ, вовсе не обязательно призывать всех владеющих оружием госслужащих. Достаточно мобилизации трети силовиков, чтобы восполнить человеческие пробелы на фронте.

Военнослужащий уверен, что из всех государственных ведомств, таких как СБУ, БЭБ, Нацполиция, Госпошлина, можно собрать 300 тысяч мобилизованных.

Главные преимущества именно этих граждан:

не нужно учить обращаться с оружием;

все они знают, что такое армейская дисциплина;

пригодны для службы по состоянию здоровья.

Ярославский напомнил, что все эти люди присягали на верность Украине и ее народу.

"300 тысяч, которые давали присягу на верность Украине, которые имеют право и понимают, что такое обращение хотя бы с табельным огнестрельным оружием. И сюда их на ротацию. По 30% взять оттуда… И, пожалуйста, исполняй обязанность перед Родиной!" — предлагает командир ВСУ.

Он также добавил, что за счет таких мобилизованных можно осуществить ротацию на фронте, чтобы дать возможность отдохнуть военным, которые там находятся практически с начала войны.

Ранее мы писали, что в ВР зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить мобилизовать сотрудников полиции.

Напомним, мы сообщали, что боец ВСУ назвал основные проблемы мобилизации и объяснил, как мотивировать украинцев воевать.

Также мы рассказывали, что в Украине зарегистрировали новый законопроект, которым хотят разрешить мобилизовать только тех, кто дал письменное согласие.