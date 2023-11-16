Мобілізація в Україні — у ЗСУ пояснили, де набрати ще 300 тисяч бійців

Бійці 128 ОГШБр на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Україна спроможна мобілізувати до лав Збройних сил ще 300 тисяч громадян, які будуть кваліфікованими й ефективними на полі бою бійцями. Мова йде про призов держслужбовців, зокрема працівників СБУ, Нацполіції та Держмита, які мають право на носіння зброї та уміють її використовувати.

Таку заяву зробив колишній поліцейський, а нині командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в інтерв'ю YouTube-проєкту "Фактор Перемоги with Anna Maksymchuk".

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Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Скріншот з Youtube

Так, за словами військового, Україна володіє великим резервом молодих військовозобов'язаних чоловіків. Проте цей резерв не використовується.

"У нас на сьогодні в Україні дуже багато спецслужб. Дуже багато держслужбовців, які все життя отримували зарплатню від держави. Це люди у пріоритетному напрямку, які все життя жили коштом держави. Неважливо, працював він у Пенсійному фонді, чи в Нацполіції, чи в СБУ. Він чиновник", — зауважив Ярославський, додавши, що державний апарат слід відфільтрувати від усіх чоловіків призивного віку.

Причому для того, щоб поповнити лави ЗСУ, зовсім не обов'язково призивати усіх держслужбовців, що володіють зброєю. Вистачить мобілізації третини силовиків, аби поповнити людські прогалини на фронті.

Військовослужбовець впевнений, що з усіх державних відомств, таких як СБУ, БЕБ, Нацполіція, Держмито, можна назбирати 300 тисяч мобілізованих.

Головні переваги саме цих громадян у тому, що:

їх не треба навчати поводитися зі зброєю;

всі вони знають, що таке армійська дисципліна;

придатні для служби за станом здоров'я.

Ярославський нагадав, що усі ці люди давали присягу на вірність Україні та її народу.

"300 тисяч, які давали присягу на вірність Україні, які мають право і розуміють, що таке поводження хоча б з табельною вогнепальною зброєю. І сюди їх на ротацію. По 30% взяти звідти… І, будь ласка, виконуй обов'язок перед Батьківщиною!" — пропонує командир ЗСУ.

Він також додав, що за рахунок таких мобілізованих можна здійснити ротацію на фронті, щоб дати змогу перепочити військовим, які там перебувають практично від початку війни.

Раніше ми писали, що у ВР зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити мобілізувати працівників поліції.

Нагадаємо ми повідомляли, що боєць ЗСУ назвав основні проблеми мобілізації та пояснив, як мотивувати українців воювати.

Також ми розповідали, що в Україні зареєстрували новий законопроєкт, яким хочуть дозволити мобілізувати лише тих, хто дав письмову згоду.