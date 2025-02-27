Американские чиновники считают, что Украине необходимо мобилизовать молодежь, — The Economist

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: УНІАН

Противостоять "плохой" сделке Трампа Киев сможет при единственном условии. Речь идет о мобилизации молодежи.

Как сообщает The Economist, такое заявление сделал один из американских чиновников.

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Якобы цитируя украинского военного, издание отмечает, что сейчас ситуация на фронте такова, что против каждого украинца воюют десять россиян.

"Россия пополняет свои потери значительно быстрее, чем Украина. Она способна бросить людей вперед, часто со стимулом российских винтовок, направленных им в спину, тогда как Украина — нет", — говорится в статье.

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, в войне против Украины участвует не менее миллиона российских солдат, а количество украинского войска — 880 тысяч солдат.

Чтобы сократить разрыв по численности войск, Украина могла бы снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, хотя эта идея нравится не всем. Такое мнение высказал высокопоставленный американский чиновник. Он считает, что для сохранения страны Зеленскому, возможно, придется рисковать экономикой.

Также издание предполагает, что война может продолжаться и дальше, а численность российской армии будет увеличиваться. В таком случае мобилизация в Украине должна стать еще более жесткой.

Напомним, начальник штаба — заместитель командира 3-й ОШБр Петр Горбатенко с позывным "Ролло" считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине является необходимостью. Он отметил, что на фронте нужны молодые и здоровые бойцы.

Ранее мы сообщали о заявлении в. и. о. командира второго батальона 20-го полка К-2 Лейлы "Сарацин". По ее мнению, в Украине должна быть тотальная милитаризация, в частности нужно мобилизовать женщин.