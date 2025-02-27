Американські посадовці вважають, що Україні необхідно мобілізувати молодь, — The Economist

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: УНІАН

Протистояти "поганій" угоді Трампа Київ зможе за єдиної умови. Йдеться про мобілізацію молоді.

Як повідомляє The Economist, таку заяву зробив один з американський посадовців.

Читайте також:

Чому Україні варто мобілізувати молодь

Нібито цитуючи українського військового, видання зазначає, що зараз ситуація на фронті така, що проти кожного українця воюють десять росіян.

"Росія поповнює свої втрати значно швидше, ніж Україна. Вона здатна кинути людей вперед, часто зі стимулом російських гвинтівок, спрямованих їм у спину, натомість Україна — ні", — йдеться у статті.

За словами одного з високопоставлених українських посадовців, у війні проти Україні бере участь щонайменше мільйон російських солдатів, а кількість українського війська — 880 тисяч солдатів.

Щоб скоротити розрив за чисельністю військ, Україна могла б знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років, хоча ця ідея подобається не всім. Таку думку висловив високопоставлений американський посадовець. Він вважає, що для збереження країни Зеленському, можливо, доведеться ризикувати економікою.

Також видання припускає, що якщо війна може тривати й надалі, а чисельність російської армії збільшуватиметься. У такому разі мобілізація в Україні має стати ще жорсткішою.

Нагадаємо, начальник штабу — заступник командира 3-ї ОШБр Петро Горбатенко з позивним "Ролло" вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні є необхідністю. Він наголосив, що на фронті потрібні молоді та здорові бійці.

Раніше ми повідомляли про заяву т. в. о. командира другого батальйону 20-го полку К-2 Лейли "Сарацин". На її думку, в Україні має бути тотальна мілітаризація, зокрема потрібно мобілізувати жінок.