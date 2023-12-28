Украинские мужчины за границей экстренно делают новые документы — в чем причина

Украинские мужчины в очередях на смену документов. Фото: Радио Свобода

Украинские мужчины в соседних странах Европы начали массово делать новые документы. Журналисты раскрыли причины такого ажиотажа в иностранных посольствах Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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В украинских и диаспорянских телеграмм-каналах в последнее время распространяют информацию о том, что мужчины из Украины пытаются успеть изменить документы и "штурмуют паспортные сервисы в Европе".

По данным издания, это происходит из-за возможного принятия нового закона об усилении мобилизации. Он предусматривает, что уклонистов будут вносить в реестр должников, кроме того, к ним будут применены определенные ограничения на изготовление паспортных документов.

Соцсетями ходят фото, на которых видны огромные очереди из мужчин возле паспортных сервисов в разных городах Европы. Однако начальник управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Украины Гага Кикнадзе заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Сказать, что мы какой-то ажиотаж большой наблюдаем, то нет. Мы вообще не отслеживаем на самом деле. Если даже и какое-то увеличение нагрузки, то наши сотрудники справляются... Никаких сигналов мы не получали относительно того, что какое-то безумие происходит. Работаем в штатном режиме. Никаких сигналов мы не получали относительно того, что какое-то безумие происходит", — указал Кикнадзе.

Институт демографии оценил, что за пределами государства, а именно в европейских странах, сейчас находится до 850 тысяч мужчин призывного возраста из Украины. Только в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находится 650 тысяч украинских мужчин.

Ситуация с возобновлением документов в Польше

В столице Польши Варшаве настоящий ажиотаж в паспортном сервисе. Еще до открытия организации у входа ожидают около полусотни мужчин. Кто-то из них уже записался в бумажный список и ожидали открытия центра, а другие ждали, чтобы записаться в бумажный список на следующие дни.

"В очереди в паспортный сервис в Варшаве журналистка Радио Свобода встречает мужчину среднего возраста, который говорит, что в Польше живет уже три года — он здесь на заработках. Мужчина рассказывает: его паспорт действителен еще два года, но сегодня он вместе с сотнями других украинских мужчин пришел в паспортный центр, чтобы сделать паспорт "на всякий случай". Он говорит, что подвергся ажиотажным настроениям", — указали в издании.

Запись возможна только на 6 января, поскольку другие дни уже заняты. На один день в паспортном центре записывают около 400 человек. Кроме того, в варшавский центр направляются и из других стран, в частности, как пишет издание, один человек записал в бумажный список 30 человек, которые должны приехать из Эстонии.

Украинские мужчины в очередях на смену документам. Фото: Радио Свобода

Ситуация с очередями в Чехии

Как указывают журналисты, в Праге очереди несколько меньше, чем в Варшаве. Однако уже в течение трех дней в чешском центре паспортного сервиса "Документ" есть немало мужчин, которые хотят обновить документы. За два часа до открытия в центре в очереди уже находились многие мужчины, в том числе 28 декабря, в бумажных списках было зарегистрировано 300 фамилий. В Прагу направляются из других стран, чтобы избежать длинных очередей в Германии и Польше. По данным издания, некоторые занимали очередь с 23 часов предыдущего дня.

Украинские мужчины в очередях на смену документам. Фото: Радио Свобода

Получить талоны с каждым днем становится все труднее, ведь все большее количество мужчин стремятся сделать документы.

"Один из мужчин рассказал, что занимал очередь в 10 утра и по состоянию на 16 часов до него очередь так и не дошла. Он также подчеркнул, что онлайн-запись для подачи документов на изготовление загранпаспорта, ID-карты и удостоверение водителя в пражском центре "Документ" доступно, но из-за большого спроса на услуги "ухватить" свободную дату онлайн крайне сложно. Мужчина отметил, что каждую ночь на сайте добавляют слоты на следующую неделю. Они добавляют новые слоты порциями в течение ночи", — добавили в издании.

Покупка места в очереди

В разных онлайн-сообществах мужчины публикуют сообщения с просьбой перепродать им место в очереди или как забронировать его для себя.

Скриншот сообщения о покупке места в очереди

По информации чешского МВД, в Чехии сейчас находятся 360 тысяч человек из Украины, имеющих статус беженцев. Около пятой части — это мужчины.

В Германии мужчины обрывают связи с Украиной

Германия стала не исключением, там также в паспортных сервисах "Документ" безумные очереди. В Берлине и Кельне мужчины с вечера выстраиваются в очередь, чтобы иметь возможность попасть в центр, поскольку онлайн-очереди полностью заняты. На днях в очереди находится около 800 мужчин.

"Сегодня были в ГП в Берлине, там очень много людей, мы приехали около 15:00. Люди с самого утра стоят, сотрудники говорят, если вы местные, приезжайте после Нового года. Две недели назад ездили тоже туда, попали за час до закрытия — и были там единственные посетители", — написала одна из женщин в телеграмм-канале украинцев в Германии.

Один из украинцев 45-летний Виктор из Харьковской области тоже проживает в Германии. Мужчина хочет переоформить свои документы. Он не поддерживает новый закон об усилении мобилизации.

"У меня есть один паспорт — до 2026 года, другой действительный до 2032 года. Я бы тот, что до 2026-го, тоже перевыпустил бы, потому что кто знает. Сейчас с этой мобилизацией могут что-нибудь придумать. Лучше освежить, даже если два. Это не просто так — пойти и сделать паспорт. Это нужно ехать неизвестно куда, записываться онлайн, стоять в очередях", — сообщил Виктор.

Украинские мужчины в очередях на смену документам. Фото: Радио Свобода

Еще один украинец Арсен уже возобновил свой паспорт, как он отметил, "на всякий случай на 10 лет". По его словам, принятие нового закона приведет к тому, что мужчины не будут возвращаться в Украину.

"Из-за этой поправки люди будут максимально обрывать связи с Украиной и снимать деньги с украинских карт. Достичь того эффекта, который хотели наши власти, точно не будет, потому что люди ни при каких условиях не поедут из Европы в Украину в армию. Люди будут любыми уловками переписывать имущество и делать все, чтобы не возвращаться", — сказал Арсен.

Напомним, в Украине новый законопроект о мобилизации вступит в силу весной 2024 года. Голосование по нему состоится 10-12 января следующего года.

Добавим, уклонистов может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Однако наказания хотят существенно усилить.