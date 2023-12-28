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Законопроєкт про мобілізацію — як кияни сприймають можливі нововведення

28 грудня 2023 13:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — як кияни сприймають можливі нововведення
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно Верховна рада України зареєструвала новий законопроєкт щодо проведення мобілізації. Планується удосконалити окремі питання призову, військового обліку та проходження військової служби.

Журналіст Новини.LIVE запитав у киян, як вони сприймають можливі нововведення.

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Серед людей думки розділилися. Деякі пропозиції влади викликають у суспільства сумніви.

Одна з жінок сказала, якщо державі потрібні люди, щоб захищати, то так і має бути.

Ще одна киянка відреагувала інакше:

"Якщо у людини є інвалідність якась, то її треба лікувати, а не воювати. Потрібно робити ротацію, звичайно, міняти тих, які давно вже там, але не таких же, які не зможуть нічого зробити".

За словами однієї з опитуваних, не всім потрібно йти на фронт, адже є люди, які потрібні тут. 

"Як прибрали це поняття обмежено дієздатний, у мене, наприклад, викликає дуже багато сумнівів, що всі ці обмеження опиняться в окопах", — сказав киянин.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що новий законопроєкт, який встановлює норми для мобілізації, доопрацюють. Права, які гарантовані громадянам України, будуть дотримані.

Також ми писали, що окремі українські держпосадовці заявили, що в рамках нового законопроєкту про мобілізацію до війська будуть призивати працівників поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський спростував такі заяви

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