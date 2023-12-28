Українські чоловіки за кордоном екстрено роблять нові документи — у чому причина

Українські чоловіки в чергах на зміну документів. Фото: Радіо Свобода

Українські чоловіки у сусідніх країнах Європи почали масово робити нові документи. Журналісти розкрили причини такого ажіотажу в іноземних посольствах України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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В українських та діаспорянських телеграм-каналах останнім часом поширюють інформацію про те, що чоловіки з України намагаються встигнути змінити документи та "штурмують паспортні сервіси у Європі".

За даними видання, це відбувається через можливе ухвалення нового закону про посилення мобілізації. Він передбачає, що ухилянтів будуть вносити до "реєстру боржників", крім того, до них будуть застосовані певні обмеження на виготовлення паспортних документів, зокрема і для чоловіків.

Соцмережами ширяться фото, на яких видно величезні черги з чоловіків біля паспортних сервісів у різних містах Європи. Однак начальник Управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби України Гага Кікнадзе заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

"Сказати, що ми якийсь ажіотаж великий спостерігаємо, то ні. Ми взагалі не відслідковуємо насправді. Якщо навіть і якесь є збільшення навантаження, то наші співробітники справляються... Ніяких сигналів ми не отримували стосовно того, що якесь божевілля відбувається. Працюємо у штатному режимі. Ніяких сигналів ми не отримували стосовно того, що якесь божевілля відбувається", — вказав Кікнадзе.

Інститут демографії оцінив, що за межами держави, а саме у європейських країнах зараз перебуває до 850 тисяч чоловіків призовного віку з України. Лише у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії зараз знаходиться 650 тисяч українських чоловіків.

Ситуація із поновленням документів у Польщі

У столиці Польщі Варшаві, справжній ажіотаж у паспортному сервісі. Ще до відкриття організації, біля входу очікують близько пів сотні чоловіків. Хтось із них вже записався у паперових список та очікували відкриття центру, а інші ж чекали, щоб записатися у паперовий список на наступні дні.

"У черзі до паспортного сервісу у Варшаві журналістка Радіо Свобода зустрічає чоловіка середнього віку, який каже, що в Польщі живе вже три роки – він тут на заробітках. Чоловік розповідає: його паспорт дійсний ще два роки, але сьогодні він разом з сотнями інших українських чоловіків прийшов до паспортного центру, щоб зробити паспорт "про всяк випадок". Він каже, що піддався ажіотажним настроям", — вказали у виданні.

Зазначається, що запис можливий лише на 6 січня, оскільки інші дні вже зайняті. На один день у паспортному центрі записують близько 400 людей. Крім того, до варшавського центру прямують і з інших країн, зокрема, як пише видання, одна людина записала у паперовий список 30 осіб, які мають приїхати з Естонії.

Українські чоловіки в чергах на зміну документів. Фото: Радіо Свобода

Ситуація з чергами у Чехії

Як вказують журналісти, у Празі черги дещо менші, ніж у Варшаві. Однак, вже протягом трьох днів у чеському центрі паспортного сервісу "Документ" є чимало чоловіків, які хочуть поновити документи. За дві години до відкриття центрі у черзі вже перебувало багато чоловіків, зокрема 28 грудня, у паперових списках було зареєстровано 300 прізвищ. До Праги прямують з інших країн, щоб уникнути довгих черг у Німеччині та Польщі. За даними видання, дехто займав чергу з 23-ї години попереднього дня.

Українські чоловіки в чергах на зміну документів. Фото: Радіо Свобода

Отримати талони з кожним днем стає все важче, адже щоразу більша кількість чоловіків прагнуть зробити документи.

"Один з чоловіків розповів, що займав чергу о 10-й ранку і станом на 16-ту годину до нього черга так і не дійшла. Він також наголосив, що онлайн-запис для подачі документів на виготовлення закордонного паспорта, ID-картки та посвідчення водія у празькому центрі "Документ" доступне, але через великий попит на послуги "вхопити" вільну дату онлайн вкрай складно. Чоловік зазначив, що кожної ночі на сайті додають слоти на наступний тиждень. Вони додають нові слоти порціями впродовж ночі", — додали у виданні.

Купівля місця у черзі

В різних онлайн-спільнотах чоловіки публікують дописи з проханням перепродати їм місце у черзі або ж як забронювати його для себе.

Скриншот допису про купівлю місця в черзі

За інформацією чеського МВС, у Чехії зараз перебувають 360 тисяч осіб з України, що мають статус біженців. Близько п'ятої частини — це чоловіки.

У Німеччині чоловіки обривають зв'язки з Україною

Німеччина стала не виключенням, там також у паспортних сервісах "Документ" шалені черги. У Берліні та Кельні чоловіки заздалегідь з вечора вишукуються у чергу, щоб мати можливість потрапити до центру, оскільки онлайн-черги повністю зайняті. Цими днями у черзі перебуває близько 800 чоловіків.

"Сьогодні були в ДП у Берліні, там дуже багато людей, ми приїхали близько 15:00. Люди з самого ранку стоять, співробітники кажуть, якщо ви — місцеві, приїжджайте після Нового року. Два тижні тому їздили теж туди, потрапили за годину до закриття — і були там єдині відвідувачі", — написала одна з жінок в телеграм-каналі українців у Німеччині.

Один з українців 45-річний Віктор з Харківщини теж проживає у Німеччині. Чоловік хоче переоформити свої документи. Він не підтримує новий закон про посилення мобілізації.

"У мене є один паспорт – до 2026 року, інший дійсний до 2032 року. Я би той, що до 2026-го, теж перевипустив би, бо хто знає. Зараз з цією мобілізацією можуть що-завгодно вигадати. Краще освіжити, навіть якщо два. Це не просто так – піти і зробити паспорт. Це треба їхати невідомо куди, записуватися онлайн, стояти в чергах", — повідомив Віктор.

Українські чоловіки в чергах на зміну документів. Фото: Радіо Свобода

Ще один українець Арсен вже поновив свій паспорт, як він зазначив, "про всяк випадок на 10 років". за його словами, ухвалення нового закону призведе до того, що чоловіки не повертатимуться до України.

"Через цю поправку люди максимально обриватимуть зв’язки з Україною та зніматимуть гроші з українських карток. Досягти того ефекту, який хотіла наша влада, точно не буде, бо люди за жодних умов не поїдуть з Європи в Україну в армію. Люди будуть будь-якими хитрощами переписувати майно й робити все, щоб не повертатися", — сказав Арсен.

Нагадаємо, в Україні новий законопроєкт про мобілізацію вступить в дію весною 2024 року. Голосування за нього відбудеться 10-12 січня наступного року.

Додамо, ухилянтів може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Проте, покарання хочуть суттєво посилити.