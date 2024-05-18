Военным разрешили завещать единовременную денежную помощь родственникам — что известно

Украинский военный пишет рапорт. Фото: Кировоградский областной ТЦК и СП/Facebook

Украинским законодательством предусмотрена единовременная денежная помощь родственникам погибшего военнослужащего в размере 15 млн грн. Если ранее членам семьи, чтобы претендовать на выплаты, нужно было подать соответствующие документы, то теперь военным разрешили "завещать" своим родным единовременную материальную помощь на случай гибели.

Такое решение принял Кабинет министров Украины постановлением №550 от 14 мая 2024 года, пишет "Судово-юридична газета".

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Этим документом утвержден порядок и сроки передачи военными оригинала личного распоряжения командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) с целью хранения в личном деле.

Личное распоряжение будет состоять на случай гибели/смерти и будет касаться выплаты единовременного пособия.

Так, военнослужащие, военнообязанные или резервисты, призванные на учебные/проверочные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, вправе составить личное распоряжение на случай гибели/смерти о выплате помощи лицу или лицам по выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

Раненые бойцы в эвакуационном экипаже. Фото: Настя Горпінченко/Громадське радіо

Как военному написать "завещание"

Личное распоряжение можно писать в произвольной форме. Однако в документе обязательно должно быть указано:

ФИО военнослужащего;

воинское звание;

дата рождения;

место жительства или нахождения (регистрация места жительства);

идентификационный код;

место и время составления документа;

кто должен получить выплаты и в каком размере.

По требованиям, подлинность подписи в личном распоряжении будет свидетельствовать командир воинской части или нотариус.

Затем командир должен передать оригинал в службу делопроизводства воинской части. Его должны зарегистрировать в установленном порядке и:

отправить на хранение в ТЦК;

приобщить к личному делу военного СБУ, другого органа/военного формирования, кроме ВСУ.

При этом лицам, которым стало известно содержание личного распоряжения, запрещается разглашать его содержание.

Ранее мы писали, кто может получить выплаты за павшего военного, как оформить, какие документы нужны и какая сумма предусмотрена.

Напомним, мы рассказывали, как военным ВСУ и их семьям быстро получить помощь.