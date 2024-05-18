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Українським військовим дозволили заповідати "гробові" родичам — що варто знати

18 травня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Військовим дозволили заповідати одноразову грошову допомогу родичам — що відомо
Український військовий пише рапорт. Фото: Кіровоградський обласний ТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українським законодавством передбачена одноразова грошова допомога родичам загиблого військовослужбовця у розмірі 15 млн грн. Якщо раніше члени сім'ї, щоб претендувати на виплати, мали подати відповідні документи, то наразі військовим дозволили "заповідати" своїм рідним одноразову матеріальну допомогу на випадок загибелі. 

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України постановою №550 від 14 травня 2024 року, пише "Судово-юридична газета". 

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Цим документом затверджено порядок та терміни передачі військовими оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) з метою зберігання в особовій справі. 

Особисте розпорядження буде складатися на випадок загибелі/смерті та стосуватиметься виплати одноразової грошової допомоги. 

Так, військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти, які призвані на навчальні/перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, матимуть право скласти особисте розпорядження на випадок загибелі/смерті про виплату допомоги особі чи особам на вибір, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

 

Військовим дозволили заповідати одноразову грошову допомогу родичам — що відомо
Поранені бійці в евакуаційному екіпажі. Фото: Настя Горпінченко/Громадське радіо

Як військовому написати "заповіт" 

Особисте розпорядження можна писати у довільній формі. Проте, у документі обов'язково має бути вказано:

  • ПІБ військовослужбовця;
  • військове звання;
  • дата народження;
  • місце проживання чи перебування (реєстрація місця проживання);
  • ідентифікаційний код;
  • місце і час складення;
  • хто має отримати виплати та у якому розмірі. 

За вимогами, справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчуватиме командир військової частини чи нотаріус. 

Далі командир має передати оригінал у службу діловодства військової частини. Його мають зареєструвати в установленому порядку та: 

  • надіслати для зберігання у ТЦК; 
  • долучити до особової справи військового СБУ, іншого органу/військового формування, крім ЗСУ.

При цьому особам, яким став відомий зміст особистого розпорядження, забороняється розголошувати його зміст.

Раніше ми писали, хто може отримати виплати за полеглого військового, як оформити, які документи потрібні та яка сума передбачена.

Нагадаємо, ми розповідали, як військовим ЗСУ та їх сім'ям швидко отримати допомогу

війна
смерть
ЗСУ
військові
грошова допомога
заповіт

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