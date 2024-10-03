Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — как правильно подать заявление по почте

Украинцы могут оформить отсрочку по почте — как правильно подать заявление
В Украине даже в период действия правового режима военного положения законом определены категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Чтобы быть освобожденными от призыва, необходимо официально оформить такое право, подав заявление в ТЦК и СП, один из способов это сделать — отправить заказное письмо по почте.
Как это правильно сделать, сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант" в соцсети Instagram.
Так, необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающий право на отсрочку и сделать копии, заверенные у нотариуса. Именно копии будут отправляться в ТЦК.
Далее следует написать заявление на отсрочку. Форма заявления на отсрочку от мобилизации следующая:
Правозащитники подчеркнули, что военнообязанному следует хранить всю документацию, ведь она будет служить подтверждением соответствующих действий.
"Прежде всего, это касается квитанций об отправке и добавляйте описание вложения", — дали советы специалисты.
Эксперты подчеркнули, чтобы быть уверенными в том, что заявление пришло, отправлять его нужно исключительно заказным письмом с уведомлением о вручении или отслеживать через трекер почтовой службы. Обязательно следует сохранять подтверждение получения заявления.
Если с момента отправки заявления и документов на отсрочку прошло более трех недель, а ответа вы так и не получили, следует посетить ТЦК и СП лично для уточнения результатов рассмотрения заявления, а также обратиться к адвокату.
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