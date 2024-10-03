Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — как правильно подать заявление по почте

Оформление отсрочки от мобилизации по почте. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине даже в период действия правового режима военного положения законом определены категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Чтобы быть освобожденными от призыва, необходимо официально оформить такое право, подав заявление в ТЦК и СП, один из способов это сделать — отправить заказное письмо по почте.

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Так, необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающий право на отсрочку и сделать копии, заверенные у нотариуса. Именно копии будут отправляться в ТЦК.

Далее следует написать заявление на отсрочку. Форма заявления на отсрочку от мобилизации следующая:

Образец заявления на отсрочку от мобилизации. Скриншот из kmu.gov.ua

Правозащитники подчеркнули, что военнообязанному следует хранить всю документацию, ведь она будет служить подтверждением соответствующих действий.

"Прежде всего, это касается квитанций об отправке и добавляйте описание вложения", — дали советы специалисты.

Эксперты подчеркнули, чтобы быть уверенными в том, что заявление пришло, отправлять его нужно исключительно заказным письмом с уведомлением о вручении или отслеживать через трекер почтовой службы. Обязательно следует сохранять подтверждение получения заявления.

Если с момента отправки заявления и документов на отсрочку прошло более трех недель, а ответа вы так и не получили, следует посетить ТЦК и СП лично для уточнения результатов рассмотрения заявления, а также обратиться к адвокату.

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