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Украинцы могут оформить отсрочку по почте — как правильно подать заявление

3 октября 2024 21:36
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — как правильно подать заявление по почте
Оформление отсрочки от мобилизации по почте. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине даже в период действия правового режима военного положения законом определены категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Чтобы быть освобожденными от призыва, необходимо официально оформить такое право, подав заявление в ТЦК и СП, один из способов это сделать — отправить заказное письмо по почте.

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Как это правильно сделать, сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант" в соцсети Instagram.

Так, необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающий право на отсрочку и сделать копии, заверенные у нотариуса. Именно копии будут отправляться в ТЦК.

Далее следует написать заявление на отсрочку. Форма заявления на отсрочку от мобилизации следующая:

 

Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 - как правильно подать заявление по почте
Образец заявления на отсрочку от мобилизации. Скриншот из kmu.gov.ua

Правозащитники подчеркнули, что военнообязанному следует хранить всю документацию, ведь она будет служить подтверждением соответствующих действий.

"Прежде всего, это касается квитанций об отправке и добавляйте описание вложения", — дали советы специалисты.

Эксперты подчеркнули, чтобы быть уверенными в том, что заявление пришло, отправлять его нужно исключительно заказным письмом с уведомлением о вручении или отслеживать через трекер почтовой службы. Обязательно следует сохранять подтверждение получения заявления.

Если с момента отправки заявления и документов на отсрочку прошло более трех недель, а ответа вы так и не получили, следует посетить ТЦК и СП лично для уточнения результатов рассмотрения заявления, а также обратиться к адвокату.

 

Ранее мы писали, кто может получить отсрочку от мобилизации через Резерв+.

Напомним, мы сообщали, как продлить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как действовать в случае вручения повестки, если есть право на отсрочку.

почта мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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