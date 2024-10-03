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Українці можуть оформити відстрочку поштою — як правильно подати заяву

3 жовтня 2024 21:36
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації в Україні 2024 — як правильно подати заяву поштою
Оформлення відстрочки від мобілізації поштою. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні навіть на період дії правового режиму воєнного стану законом визначені категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб бути звільненими від призову, необхідно офіційно оформити таке право, подавши заяву до ТЦК та СП, один зі способів це зробити — надіслати рекомендований лист поштою. 

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Так, необхідно зібрати повний пакет документів, які підтверджують право на відстрочку й зробити копії, завірені у нотаріуса. Саме копії відправлятимуться до ТЦК. 

Далі потрібно написати заяву на відстрочку. Форма заяви на відстрочку від мобілізації наступна:

 

Відстрочка від мобілізації в Україні 2024 — як правильно подати заяву поштою
Зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Скриншот з kmu.gov.ua

Правозахисники підкреслили, що військовозобов'язаному слід зберігати усю документацію, адже вона слугуватиме підтвердженням відповідних дій.

"Насамперед, це стосується квитанцій про відправлення та додавайте опис вкладення", — дали поради спеціалісти.

Експерти наголосили, щоб бути впевненими у тому, що заява дійшла, відправляти її потрібно виключно рекомендованим листом з повідомленням про вручення або відстежувати через трекер поштової служби. Обов'язково варто зберігати підтвердження отримання заяви.

Якщо з моменту відправлення заяви та документів на відстрочку пройшло понад три тижні, а відповідь ви так і не отримали, варто відвідати ТЦК та СП особисто для уточнення результатів розгляду заяви, а також звернутися до адвоката. 

 

Раніше ми писали, хто може отримати відстрочку від мобілізації через Резерв+.

Нагадаємо, ми повідомляли, як подовжити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, як діяти в разі вручення повістки, якщо є право на відстрочку.

пошта мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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