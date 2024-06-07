Мобилизация в Украине — когда повестки вручают представители СБУ

Служба безопасности Украины производит задержание. Иллюстративное фото: СБУ

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет могут вручить повестку. Кроме сотрудников ТЦК и СП, этот документ имеют право вручать и другие уполномоченные лица, в частности представители СБУ.

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Кто может получить повестку от работников Службы безопасности Украины, говорится в Законе Украины №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета ".

Кому СБУ будет вручать повестки

Согласно украинскому законодательству, представители органов СБУ могут вручать повестки некоторым резервистам и военнообязанным по всей территории Украины. Однако это касается исключительно тех мужчин, которые находятся в Службе безопасности Украины на военном учете .

Так же вручать повестки имеют право и представители Службы внешней разведки гражданам, состоящим у них на учете.

Кто еще имеет право вручать повестки в Украине

В соответствии с вышеуказанным законом, вступившим в силу 18 мая 2024 года, вручать повестки вправе:

представители ТЦК и СП - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах соответствующих административных территорий;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных пределах соответствующих населенных пунктов и территорий;

представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов и Центрального управления;

управляющие многоквартирных домов (ОСМД);

управляющие многоквартирных домов (ОСМД); руководители учебных заведений.

Ранее мы сообщали, при каком условии может быть вручена повестка до 25 лет.

Напомним, мы писали, представителям ТЦК разрешили заходить в квартиры для вручения повесток.

Также мы информировали, нужно ли обращаться в ТЦК для снятия с розыска в "Резерв+".