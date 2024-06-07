Мобилизация в Украине — когда повестки вручают представители СБУ

Украинцы могут получить повестки от представителей СБУ — когда это возможно
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет могут вручить повестку. Кроме сотрудников ТЦК и СП, этот документ имеют право вручать и другие уполномоченные лица, в частности представители СБУ.
Кто может получить повестку от работников Службы безопасности Украины, говорится в Законе Украины №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета ".
Кому СБУ будет вручать повестки
Согласно украинскому законодательству, представители органов СБУ могут вручать повестки некоторым резервистам и военнообязанным по всей территории Украины. Однако это касается исключительно тех мужчин, которые находятся в Службе безопасности Украины на военном учете .
Так же вручать повестки имеют право и представители Службы внешней разведки гражданам, состоящим у них на учете.
Кто еще имеет право вручать повестки в Украине
В соответствии с вышеуказанным законом, вступившим в силу 18 мая 2024 года, вручать повестки вправе:
- представители ТЦК и СП - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП;
- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах соответствующих административных территорий;
- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов - в административных пределах соответствующих населенных пунктов и территорий;
- представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
- представители соответствующего подразделения разведывательных органов и Центрального управления;
- управляющие многоквартирных домов (ОСМД);
- руководители учебных заведений.
Ранее мы сообщали, при каком условии может быть вручена повестка до 25 лет.
Напомним, мы писали, представителям ТЦК разрешили заходить в квартиры для вручения повесток.
Также мы информировали, нужно ли обращаться в ТЦК для снятия с розыска в "Резерв+".
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