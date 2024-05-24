У яких випадках повістка вважається врученою — постанова Кабміну

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform

Представники Міністерства оборони підкреслюють, що процедура видачі повісток залишається незмінною, дозволяючи їх вручення виключно з особистим підписом одержувача. Проте, згідно з постановою Уряду №560 від 16 травня, процес мобілізаційного призову на військову службу в особливий період передбачає, що підпис не є єдиною формою підтвердження вручення повістки.

Про це повідомила Судово-юридична газета у п'ятницю, 24 травня.

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Підтвердження вручення повістки

До інших форм підтвердження належить відеозапис, який документує, як особа ознайомлюється з повісткою або відмовляється її прийняти. Документування моменту оповіщення особи має ключове значення для накладення на неї подальших санкцій та відповідальності.

Закон про зміцнення мобілізаційних заходів 3633-IX запровадив новий термін "оповіщення", який означає передачу сигналів та повідомлень (директив, розпоряджень) до військових, центральних та місцевих органів влади, органів самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення щодо оголошення мобілізації, виклику громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також вручення чи надсилання повісток.

Згідно з постановою №560, належне підтвердження оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного чи міського територіального центру комплектування або його відділу включає:

у випадку вручення повістки — особистий підпис про отримання, відеозапис вручення або ознайомлення зі змістом повістки, включаючи відеозапис відмови від отримання або спілкування з уповноваженою особою; у випадку відправлення повістки поштою — дата отримання відправлення, підтверджена інформацією чи документами від поштового оператора, дата відмови від отримання або відмітка про відсутність особи за адресою проживання.

Зазначимо, що документування ознайомлення чи відмови здійснюється представником територіального центру комплектування або поліцейським.

Однак коло осіб, уповноважених вручати повістки, є ширшим і включає представників державних адміністрацій, виконавчих органів рад, а також підприємств і організацій. Право цих осіб на документування відмови та його визнання як належного підтвердження повідомлення не визначено законом чи постановою.

Під час перевірки військово-облікового документа, уповноважений представник територіального центру або поліцейський проводить фото- та відеодокументування процесу перевірки.

Закон про мобілізацію встановлює, що вимоги щодо фото- та відеодокументування застосовуються через три місяці після опублікування закону, тобто з 17 липня.

Отже, на цей час, згідно з законом та постановою №560, лише поліцейські мають право фіксувати факт відмови.

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