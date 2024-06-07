Мобілізація в Україні — коли повістки вручають представники СБУ

Служба безпеки України проводить затримання. Ілюстративне фото: СБУ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років можуть вручити повістку. Окрім співробітників ТЦК та СП цей документ мають право вручати й інші уповноважені особи, зокрема представники СБУ.

Читайте також:

Хто може отримати повістку від працівників Служби безпеки України, йдеться у Законі України №3633-IX " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Кому СБУ вручатиме повістки

Відповідно до українського законодавства, представники органів СБУ можуть вручати повістки деяким резервістам та військовозобов’язаним по всій території України. Однак це стосується виключно тих чоловіків, які перебувають в Службі безпеки України на військовому обліку.

Так само вручати повістки мають право й представники Служби зовнішньої розвідки тим громадянам, які перебувають у них на обліку.

Хто ще має право вручати повістки в Україні

Відповідно до вищезгаданого закону, який набрав чинності 18 травня 2024 року, вручати повістки мають право:

представники ТЦК та СП — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах відповідних адміністративних територій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах відповідних населених пунктів та територій;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів та Центрального управління;

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ);

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ); керівники навчальних закладів.

Раніше ми повідомляли, за якої умови можуть вручити повістку до 25 років.

Нагадаємо, ми писали, представникам ТЦК дозволили заходити в квартири для вручення повісток.

Також ми інформували, чи треба звертатися до ТЦК для зняття з розшуку у "Резерв +".