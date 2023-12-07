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Украинцев могут обязать прибыть в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки

7 декабря 2023 17:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинцев могут обязать прибыть в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки
Гражданские мужчины и военные. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине планируют обязать граждан прибывать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 48 часов после получения повестки. Украинцы могут также получить повестку по электронной почте или заказным письмом.

Об этом сообщает BBC-Украина.

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Новый метод получения повесток

"Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После сообщения гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", — отмечают в издании.

В Дію планируют ввести новый формат военного билета. Планируется, что это будет "Сертификат защитника". Граждане должны будут показывать его при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, женитьбу и развод, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы.

Больше инструментов для проведения мобилизации

Новым законопроектом от ВР предусмотрено, что у ТЦК появится больше возможностей для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставка их в военкоматы, объявления в розыск.

Кроме того, усилят наказание за уклонение от призыва. В частности, увеличатся штрафы и срок ареста. По данным издания, появится возможность заочно привлечь их к ответственности.

Законопроект о нововведениях к правилам получения повесток еще не утвержден и находится в стадии рассмотрения.

Напомним, у украинских мужчин создалось ложное впечатление, что как только они придут в территориальный центр комплектования, то их сразу же заберут на фронт. ТЦК создали определенный образ, поэтому люди после получения повестки боятся идти к ним.

Добавим, что народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. Повестки планируют вручать не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом. На почтовый ящик будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой в нем, а само письмо работники почты будут выдавать человеку лично.

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