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Українців можуть зобов’язати прибути в ТЦК протягом 48 год після отримання повістки

7 грудня 2023 17:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українців можуть зобов’язати прибути в ТЦК протягом 48 год після отримання повістки
Цивільні чоловіки та військові. Ілюстративне фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні планують зобов'язати громадян прибувати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 48 годин після отримання повістки. Українці можуть також отримати повістку електронною поштою або рекомендованим листом.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

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Новий метод отримання повісток

"Повістки зможуть вручати не тільки особисто під розпис, а й шляхом направлення на електронну пошту або рекомендованим листом. Після повідомлення громадянин буде зобов'язаний з'явитися до ТЦК протягом 48 годин", — зазначають у виданні.

У "Дію" планують ввести новий формат військового квитка. Планується, що це буде "Сертифікат захисника". Громадяни повинні будуть показувати його під час реєстрації прав власності на нерухоме та рухоме майно, одруження та розлучення, для здобуття вищої освіти або медичних послуг, а також для перетину держкордону.

Більше інструментів для проведення мобілізації

Новим законопроєктом від ВР передбачено, що у ТЦК з'явиться більше можливостей для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доставлення їх у військкомати, оголошення у розшук.

Крім того, посилять покарання за ухилення від призову. Зокрема, збільшаться штрафи та термін арешту. За даними видання, з'явиться можливість заочно притягати їх до відповідальності.

Законопроєкт про нововведення до правил отримання повісток ще не затверджений і перебуває на стадії розгляду. 

Нагадаємо, в українських чоловіків склалося хибне враження, що як тільки вони прийдуть до територіального центру комплектування, то їх одразу ж заберуть на фронт. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них.

Додамо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. На поштову скриньку надсилатимуть сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою в ньому, а сам лист працівники пошти видаватимуть людині особисто.

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