Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військова пояснила, чому люди бояться ТЦК — в усьому винен популярний міф arrow

Військова пояснила, чому люди бояться ТЦК — в усьому винен популярний міф

7 грудня 2023 15:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Військова пояснила, чому люди бояться ТЦК — в усьому винен популярний міф
Військовозобов'язані з'явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В українських чоловіків склалося хибне враження, що як тільки вони прийдуть до територіального центру комплектування, то їх одразу ж заберуть на фронт. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них.

Про це повідомила керівниця мобілізаційного відділення Вінницького ТЦК Оксана Янчак.

Читайте також:

Чому люди після отримання повістки не йдуть до ТЦК

За словами Янчак, українські ТЦК та СП створили фейковий образ своєї роботи. Мовляв, щойно новий мобілізований прибуває до відділення військкомату, то його одразу ж відправлять на фронт, насправді це не правда.

"Ти прибуваєш в ТЦК, а тебе через 2 години відправляють на передову — це фейк. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них", — зазначила військова.

Оксана Янчак пояснила, що мобілізованого чоловіка, який прибув до ТЦК відправлять до навчального центру і там він проходитиме підготовку, а не одразу на передову.

Яке покарання буде за ігнорування повістки

За словами військової, після отримання повістки кожен військовозобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років зобов'язаний прибути до ТЦК. Вона додала, що за ігнорування повістки чоловіка очікує покарання.

"Для початку це адміністративна відповідальність, а потім може настати кримінальна відповідальність", — наголосила Янчак.

Нагадаємо, останнім часом повістки на вулицях можуть вручати навіть працівники поліції чи інші працівники держустанов. Однак, якщо вони не наділені повноваженнями вручення повістки, то вони не мають права цього робити, а від повістки можна відмовитись.

Додамо, як відомо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема документ передбачатиме нові норми вручення повісток. Таким чином повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі