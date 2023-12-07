Військова пояснила, чому люди бояться ТЦК — в усьому винен популярний міф

Військовозобов'язані з'явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

В українських чоловіків склалося хибне враження, що як тільки вони прийдуть до територіального центру комплектування, то їх одразу ж заберуть на фронт. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них.

Про це повідомила керівниця мобілізаційного відділення Вінницького ТЦК Оксана Янчак.

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Чому люди після отримання повістки не йдуть до ТЦК

За словами Янчак, українські ТЦК та СП створили фейковий образ своєї роботи. Мовляв, щойно новий мобілізований прибуває до відділення військкомату, то його одразу ж відправлять на фронт, насправді це не правда.

"Ти прибуваєш в ТЦК, а тебе через 2 години відправляють на передову — це фейк. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них", — зазначила військова.

Оксана Янчак пояснила, що мобілізованого чоловіка, який прибув до ТЦК відправлять до навчального центру і там він проходитиме підготовку, а не одразу на передову.

Яке покарання буде за ігнорування повістки

За словами військової, після отримання повістки кожен військовозобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років зобов'язаний прибути до ТЦК. Вона додала, що за ігнорування повістки чоловіка очікує покарання.

"Для початку це адміністративна відповідальність, а потім може настати кримінальна відповідальність", — наголосила Янчак.

Нагадаємо, останнім часом повістки на вулицях можуть вручати навіть працівники поліції чи інші працівники держустанов. Однак, якщо вони не наділені повноваженнями вручення повістки, то вони не мають права цього робити, а від повістки можна відмовитись.

Додамо, як відомо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема документ передбачатиме нові норми вручення повісток. Таким чином повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.