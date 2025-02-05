Штраф от ТЦК 2025 - можно ли обжаловать, если Укрпочта не сообщила о повестке

Повестка военнообязанным мужчинам по почте. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине ТЦК и СП могут присылать повестки заказным письмом, которое необходимо забрать в течение трех дней в своем отделении "Укрпочты". В почтовом ящике военнообязанные мужчины могут найти сообщение о том, что пришло письмо от территориального центра. Однако бывают случаи, когда работники почты слишком поздно сообщают о повестке или же такое оповещение так и не дошло до адресата.

Возможно ли в таком случае обжаловать несправедливый штраф, рассказали специалисты на портале "Юристы UA".

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Мужчина рассказал, что оформил отсрочку через приложение "Резерв+" как соискатель высшего образования, и она действует до 7 февраля. Он заверил, что вовремя обновил военно-учетные данные после усиления мобилизации, имеет военно-учетную специальность, но не проходил медосмотр.

25 января военнообязанный получил сообщение от "Укрпочты" о том, что 20 января ему пришла повестка. Однако в этом же сообщении было указано, что повестку нужно забрать в течение трех дней, то есть еще два дня назад.

Мобилизация в Украине: что говорят юристы

Адвокат Александр Прокопец пояснил, что 23 января, скорее всего, "Укрпочта" уже отправила повестку обратно - ТЦК. В то же время отсрочка не отменяет обязанности являться по повестке в военкомат, тем более если не была пройдена ВВК.

"Вряд ли существует способ зафиксировать просроченное уведомление от почты", - предупредил юрист.

Однако он посоветовал написать письмо в ТЦК о несвоевременном уведомлении о повестке с объяснением, что об основаниях, дате и времени вызова в военкомат из-за этого не известно.

"Это письмо обязательно отправьте ценным письмом с описью. В описи укажите описание вложения, как "письмо с объяснением о невозможности получить повестку", или что-то такое. Главное, чтобы можно было понять, о чем письмо. Конечно, вряд ли вы получите ответ, но потом, если вам выпишут штраф и вы пойдете его обжаловать, с квитанцией об отправке и описью гораздо проще будет доказать свою правоту в суде", - пояснил Прокопец.

По его словам, другой вариант в такой ситуации - самостоятельно явиться в ТЦК, спросить о повестке и объяснить ситуацию. С собой следует взять сообщение от "Укрпочты".

Адвокат Юрий Айвазян предупредил, что за неявку по повестке накладывают штраф по статье о нарушении закона о мобилизации. Повестки, отправленные ТЦК, хранятся на почте только те три дня, в которые их должны забирать военнообязанные.

Если же речь идет о сообщении, положенном в почтовый ящик, его несвоевременность доказать будет невозможно. В то же время лишить отсрочки или не продлить ее из-за нарушения закона о мобилизации ТЦК не может - только привлечь к ответственности.

Юрист добавил, что штраф будет возможно отменить через окружной административный суд, однако успех будет зависеть от содержания постановления и других факторов.

Ранее мы сообщали, может ли Укрпочта оповещать гражданина о повестке через Viber.

Напомним, мы писали, как могут наказать мужчину за неявку по боевой повестке.

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