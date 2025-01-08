Мобілізація у січні 2025 — які види повісток можуть вручити українцям

Працівники ТЦК вручають повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, у січні 2025 року так само військовозобов'язаним чоловікам вручатимуть повістки. Як відомо, є кілька видів цього документу. При цьому важливо розуміти, що далеко не кожна з цих повісток означає, що чоловіка призвуть на військову службу.

Які види повісток діють в Україні у січні 2025 року, коли та кому можуть вручити ту чи іншу повістку, розбираємось далі у матеріалі.

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1. Повістка для уточнення військово-облікових даних

Це найрозповсюдженіший вид повісток. Саме цей документ можуть вручити військовозобов'язаному в будь-якому громадському місці, на вулиці, за адресою проживання або за місцем роботи.

Таку повістку вручають чоловікам з метою уточнити певні дані, до прикладу, сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей.

За цією повісткою військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК та СП у зазначені на документі дату та час. Дана повістка не означає мобілізацію, якщо особа заброньована або має відстрочку, то після уточнення даних може бути вільною.

Повістка на уточнення військово-облікових даних. Скриншот з порталу Міноборони

2. Направлення на проходження військово-лікарської комісії

Попри те, що в ЗМІ можна часто зустріти термін "повістка на ВЛК", з погляду чинного законодавства це є невірним формулюванням. Насправді повістки на ВЛК не існує, а є направлення.

Це важливо знати та правильно розрізняти ці поняття. Адже направлення вказує на конкретну процедуру — проходження медичного обстеження. Документ офіційно підписується керівником ТЦК і надається особі для подальшого проходження ВЛК.

Зразок направлення на ВЛК. Скриншот з порталу Міноборони

3. Мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження, яке також називають бойовою повісткою або повісткою на відправку, — це письмовий документ, який видається військовозобов'язаному ТЦК та СП, для явки у збірний пункт для подальшої відправки на мобілізацію.

Документ не можна заповнювати безпосередньо перед врученням, він має бути оформлений керівником ТЦК завчасно. Мобілізаційне розпорядження вручають особисто в руки особі, яка призивається на військову службу, що засвідчено підписом цієї особи.

Обовʼязкові реквізити мобілізаційного розпорядження:

реєстраційний номер;

дата оформлення повістки;

місце формування;

прізвище, ім’я та по батькові особи та дата народження особи;

місце і час явки;

інформація про відповідальність;

печатку та підпис уповноваженої особи.

Повістка на відправку. Фото: varash-rada.gov.ua

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Нагадаємо, ми розповідали, хто з українців має право на відстрочку в січні.

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