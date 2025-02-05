Штраф від ТЦК 2025 — чи можна оскаржити, якщо Укрпошта не повідомила про повістку

Повістка військовозобов'язаним чоловікам поштою. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ТЦК та СП можуть надсилати повістки рекомендованим листом, який необхідно забрати впродовж трьох днів у своєму відділені "Укрпошти". У поштовій скриньці військовозобов'язані чоловіки можуть знайти повідомлення про те, що прийшов лист від територіального центру. Однак трапляються випадки, коли працівники пошти надто пізно повідомляють про повістку або ж таке оповіщення так і не дійшло до адресата.

Чи можливо у такому випадку оскаржити несправедливий штраф, розповіли фахівці на порталі "Юристи UA".

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Так, адвокат Олександр Прокопець пояснив, що у військовозобов'язаних осіб є лише три дні на те, щоб забрати лист з "Укрпошти". Після закінчення цього терміну повістки відправляються назад до ТЦК та СП. Далі людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення закону про мобілізацію. Відповідно буде виписано штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн.

На жаль, людина не може ніяк документально зафіксувати, що повідомлення від працівників "Укрпошти" прийшло із запізненням або ж його взагалі не було. Тож, довести свою правоту буде надскладно.

Перш за все, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, адвокат радить спробувати виправити ситуацію в один з цих способів:

1. Написати лист у ТЦК про невчасне повідомлення про повістку з детальним поясненням обставин.

"Цей лист обов'язково надішліть цінним листом з описом. В описі зазначте опис вкладення, як "лист з поясненням про неможливість отримати повістку", чи щось таке. Головне, щоб можна було зрозуміти, про що лист. Звісно, навряд ви отримаєте відповідь, але потім, якщо вам випишуть штраф і ви підете його оскаржувати, з квитанцією про відправку й описом набагато простіше буде довести свою правоту в суді", — каже Олександр Прокопець.

2. Самостійно з'явитись у ТЦК, запитати про повістку та пояснити ситуацію. З собою слід взяти повідомлення від "Укрпошти".

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

Своєю чергою юрист Юрій Айвазян додав, якщо ви отримали штраф, його буде можливо скасувати через окружний адміністративний суд, однак успіх залежатиме від змісту постанови та інших факторів.

Важливо: працівники ТЦК не мають права позбавити відстрочки або не продовжити її через порушення закону про мобілізацію.

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