В будущем военные должны знать сроки демобилизации, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

В будущем те, кто будет защищать Украину, должны знать, где и когда они будут служить и когда будут увольняться. Также им будут предлагать "варианты выбора", где проходить службу в соответствии со способностями.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью BILD.

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Военные будут знать сроки демобилизации

"В будущем им должно быть заранее понятно, как они будут обучены и оснащены, где и когда будут служить и когда их уволят", — сказал министр.

По его словам, также будут существовать "варианты выбора" для призывников в соответствии с их способностями.

Как известно, в Украине пока нет четких правил демобилизации. На демобилизацию военные могут рассчитывать только по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда и по другим уважительным причинам.

Кроме того, украинцы в разных городах неоднократно проводили митинги с требованием ввести демобилизацию после 18 месяцев службы.

Напомним, во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация может затронуть 450-500 тыс. украинцев. В то же время возникает вопрос, возможно ли воплотить такие темпы призыва в жизнь.

Также мы писали, что перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.