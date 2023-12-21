Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В будущем военные должны знать сроки демобилизации, — Умеров arrow

В будущем военные должны знать сроки демобилизации, — Умеров

21 декабря 2023 15:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В будущем военные должны знать сроки демобилизации, — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В будущем те, кто будет защищать Украину, должны знать, где и когда они будут служить и когда будут увольняться. Также им будут предлагать "варианты выбора", где проходить службу в соответствии со способностями.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью BILD.

Читайте также:

Военные будут знать сроки демобилизации

"В будущем им должно быть заранее понятно, как они будут обучены и оснащены, где и когда будут служить и когда их уволят", — сказал министр.

По его словам, также будут существовать "варианты выбора" для призывников в соответствии с их способностями.

Как известно, в Украине пока нет четких правил демобилизации. На демобилизацию военные могут рассчитывать только по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда и по другим уважительным причинам.

Кроме того, украинцы в разных городах неоднократно проводили митинги с требованием ввести демобилизацию после 18 месяцев службы.

Напомним, во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация может затронуть 450-500 тыс. украинцев. В то же время возникает вопрос, возможно ли воплотить такие темпы призыва в жизнь.

Также мы писали, что перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме