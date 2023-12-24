Демобілізація в Україні – коли буде

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: REUTERS

Міністр оборони Рустем Умєров роз'яснив, що доки війна не закінчиться, термін демобілізація залишиться незастосовним. Однак глава Міноборони зазначив, що військовослужбовці, які провели в зоні бойових дій два роки, матимуть можливість відпочити або тимчасово звільнитися від служби.

Про це Рустем Умєров повідомив в інтерв'ю Суспільного.

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За словами міністра, найближчим часом Міністерство оборони та Верховна Рада мають намір подати проєкт закону про мобілізацію.

"Ми зможемо говорити про демобілізацію лише після закінчення війни. Оскільки ворог продовжує військові дії, ми шукаємо способи, щоб військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій протягом тривалого часу, мали змогу відпочивати чи отримати часткове звільнення", — каже він.

При цьому він уточнив, що цей набір заходів є значною сукупністю рішень, що розробляються за останні два роки. Загалом наше завдання полягає в тому, щоб змінити загальне сприйняття військової служби, щоб вона не сприймалася як покарання.

Умєров також зазначив, що уряд має чітко пояснити населенню процедуру мобілізації, демобілізації, надання відстрочок та соціальний захист, щоб військова служба сприймалася як борг, а не покарання.

Нагадаємо, що в майбутньому ті, хто захищатиме Україну, повинні знати, де і коли вони будуть служити і коли звільнятимуться. Також їм пропонуватимуть "варіанти вибору", де проходитимуть службу відповідно до здібностей.

Також ми писали, що перед потраплянням до ЗСУ військовозобов'язані українці мають підготуватися фізично. Насамперед необхідно підготувати спину, а також привчити себе до щоденних навантажень, зокрема завдяки бігу.