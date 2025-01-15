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Кабмин убрал коллизию — кто из близких бойца ВСУ получит отсрочку

15 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В МВД объяснили, как теперь родственники пропавших без вести могут получить отсрочку
Проверка документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабинет министров Украины исправил правовую коллизию, которая касалась получения отсрочки на военную службу для родных лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующее постановление было принято по инициативе МВД.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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В чем была юридическая проблема

Как отметили представители МВД, основанием для получения такой отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не была предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку.

МВД столкнулось со значительным количеством подобных обращений, поэтому просило Кабмин пересмотреть перечень документов, которые необходимо предоставлять семьям пропавших лиц для получения такой отсрочки.

После вступления в законную силу постановления, процедура будет приведена в соответствие с требованиями профильного Закона. Теперь родным нужно будет получить выписку из Реестра вместо решения суда. Детальный алгоритм действий для получения извлечения из Реестра — по ссылке.

Кто имеет право на отсрочку

В МВД напомнили, что к категории лиц, имеющих право на отсрочку во время мобилизации, в частности относятся:

  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;
  • женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Напомним, мы ранее писали о том, является ли болезнь жены основанием для увольнения мужа из ВСУ.

Далее, мы сообщали о том, какие выплаты получает военнослужащий при увольнении из армии.

МВД мобилизация война в Украине отсрочка ТЦК и СП пропавшие без вести

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:30 Как 17-летним стать на военный учет без ТЦК — алгоритм действий

01:32 Мужчина через Telegram информировал о патрулях ТЦК — решение суда

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