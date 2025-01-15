Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку arrow

Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

15 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У МВС пояснили, як тепер родичі зниклих безвісти можуть отримати відстрочку
Перевірка документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабінет міністрів України виправив правову колізію, яка стосувалась отримання відстрочки на військову службу для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята за ініціативи МВС. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ

Читайте також:

В чому була юридична проблема

Як зазначили представники МВС, підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не була передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку.

МВС зіткнулось зі значною кількістю подібних звернень, тому просило Кабмін переглянути перелік документів, які необхідно надавати родинам зниклих осіб для отримання такої відстрочки.

Після набрання законної сили постановою, процедура буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону. Тепер рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду. Детальний алгоритм дій для отримання витягу з Реєстру — за посиланням.

Хто має право на відстрочку

У МВС нагадали, що до категорії осіб, які мають право на відстрочку  під час мобілізації, зокрема відносяться:

  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;
  • жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є хвороба дружини підставою для звільнення чоловіка із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з армії.

МВС мобілізація війна в Україні відстрочка ТЦК та СП зниклі безвісти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:14 Президент Південної Кореї під арештом — в чому його звинувачують

04:30 Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

04:08 ЄС знова б'є санкціями по Росії — що невдовзі можуть заборонити

03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

05:14 Президент Південної Кореї під арештом — в чому його звинувачують

04:30 Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

04:08 ЄС знова б'є санкціями по Росії — що невдовзі можуть заборонити

03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

01:00 У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво