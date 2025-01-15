У МВС пояснили, як тепер родичі зниклих безвісти можуть отримати відстрочку

Перевірка документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Кабінет міністрів України виправив правову колізію, яка стосувалась отримання відстрочки на військову службу для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята за ініціативи МВС.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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В чому була юридична проблема

Як зазначили представники МВС, підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не була передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку.

МВС зіткнулось зі значною кількістю подібних звернень, тому просило Кабмін переглянути перелік документів, які необхідно надавати родинам зниклих осіб для отримання такої відстрочки.

Після набрання законної сили постановою, процедура буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону. Тепер рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду. Детальний алгоритм дій для отримання витягу з Реєстру — за посиланням.

Хто має право на відстрочку

У МВС нагадали, що до категорії осіб, які мають право на відстрочку під час мобілізації, зокрема відносяться:

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

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