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Главная Мобилизация Устный вызов в ТЦК является незаконным: должна быть повестка

Устный вызов в ТЦК является незаконным: должна быть повестка

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 18:01
Устный вызов в ТЦК является незаконным: должна быть повестка
Общение сотрудника ТЦК и гражданина. Фото: ЖОТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право вызывать граждан, состоящих на воинском учете. Вызов осуществляется исключительно через систему повесток. Вызов по телефону не является законным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Взаимодействие ТЦК с гражданами

Территориальные центры комплектования в Украине занимаются процессом воинского учета граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В период чрезвычайного положения в ТЦК проводится мобилизация военнообязанных граждан.

Для связи с гражданами, состоящими на воинском учете, территориальные центры комплектования направляют им повестки. Существует несколько различных видов повесток.

Это могут быть, в частности, повестки для уточнения военно-учетных данных. Также с помощью повесток могут вызвать гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии.

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Звонок из ТЦК является незаконным

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что её отцу позвонили из ТЦК и вызвали на следующий день. Но у мужчины случился гипертонический криз, он попал в больницу.

Гражданка поинтересовалась, законен ли такой звонок, а также что им нужно делать в такой ситуации. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил: «Без надлежащим образом врученной повестки под подпись у отца нет обязанности идти в ТЦК».

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил слова коллеги и объяснил, как можно отреагировать на такой звонок в ситуации с госпитализацией отца: "Обращаться в ТЦК нужно только по надлежащим образом оформленной и законно врученной или отправленной повестке. Из вежливости можно сообщить в ТЦК, что военнообязанный находится в больнице и не может прибыть в ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК может вызвать гражданина по вопросам отсрочки.

Территориальный центр комплектования направляет повестки гражданам. Причины для направления повесток ТЦК могут быть разными. Так, гражданину с отсрочкой от мобилизации может поступить повестка с требованием явиться в ТЦК именно для решения вопроса об отсрочке.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеет ли ТЦК право вызывать граждан на ВЛК посредством телефонного звонка.

Законодательство четко определяет, что направление на ВВК отправляется по почте или вручается лично военнообязанному гражданину. Все остальные варианты, в частности, и телефонный звонок, являются незаконными.

военный учет повестки ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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