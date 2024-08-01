Мобилизация в Украине — что делать, если из-за болезни пропустил визит в ТЦК

Работа сотрудников территориального центра. Фото: Винницкий ТЦК/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным украинцам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда из-за уважаемых обстоятельств граждане не могут прибыть вовремя в территориальный центр. В частности, таким обстоятельством является болезнь.

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Что в таком случае делать военнообязанным мужчинам, рассказал адвокат Андрей Межирицкий на сайте B2Bconsult.

Так, правовед подчеркнул, действительно, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", болезнь является уважительной причиной неприбытия военнообязанного в ТЦК в срок, определенный в повестке. Причем это касается любой повестки как для уточнения данных, так и для мобилизационного распоряжения.

Если военнообязанное лицо заболело и не может посетить ТЦК в определенные сроки, оно обязательно должно сообщить об этом ТЦК.

Очень важный нюанс: болезнь необходимо подтвердить документально. То есть предоставить медицинскую справку, выданную государственным или коммунальным медучреждением. Документы из частных медучреждений не подойдут.

"В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК и СП или в любой другой способ с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней", — пояснил адвокат.

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: google.com

Он подчеркнул, что независимо от продолжительности больничного необходимо явиться в ТЦК не позднее 10 дней от даты, определенной в повестке. Это при условии, что военнообязанный уведомит о невозможности своевременного появления в течение трех дней.

"Однако поскольку факт сообщения о невозможности явки любым другим способом, кроме личной явки, невозможно подтвердить и зафиксировать, то надлежащим способом исполнения обязанности будет самостоятельная явка к ТЦК и СП в течение семи дней с даты, когда отпали причины, что делали невозможным своевременную явку", — рассказал Андрей Межирицкий.

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