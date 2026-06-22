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Головна Мобілізація Усний виклик до ТЦК незаконний: має бути повістка

Усний виклик до ТЦК незаконний: має бути повістка

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 18:01
Усний виклик до ТЦК незаконний: має бути повістка
Комунікація працівника ТЦК і громадянина. Фото: ЖОТЦК

Територіальний центр комплектування має право викликати громадян, що перебувають на військовому обліку. Виклик відбувається винятково через систему повісток. Виклик телефоном не є законним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Комунікація ТЦК з громадянами

Територіальні центри комплектування в Україні займаються процесом військового обліку громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Під час особливого періоду в ТЦК ведеться мобілізація військовозобов’язаних громадян.

Для комунікації із громадянами, які перебувають на військовому обліку, територіальні центри комплектування надсилають їм повістки. Існує кілька різних видів повісток.

Це можуть бути, зокрема, повістки для уточнення військово-облікових даних. Також повістками можуть викликати громадянина на проходження військово-лікарської комісії.

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Дзвінок з ТЦК незаконний

До юристів звернувся громадянка, яка розповіла, що її батьку подзвонили із ТЦК і викликали на наступний день. Але у чоловіка стався гіпертонічний криз, він потрапив до лікарні.

Громадянка поцікавилася, чи законним є такий дзвінок, а також що їм потрібно зробити у такій ситуації. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив: "Без належно врученої повістки під підпис у батька немає обов'язку йти до ТЦК".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив слова колеги і пояснив, як можна відреагувати на такий дзвінок у ситуації з госпіталізацією батька: "Йти в ТЦК треба лише за належним чином оформленою та законно врученою чи надісланою повісткою. Із ввічливості можна повідомити ТЦК, що військовозобов'язаний знаходиться в лікарні і не може прибути до ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК може викликати громадянина через питання щодо відстрочки.

Територіальний центр комплектування надсилає повістки громадянам. Причини для надсилання повісток ТЦК можуть бути різними. Так, громадянину з відстрочкою від мобілізації може надійти повістка з вимогою з’явитися у ТЦК саме для вирішення питання відстрочки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має ТЦК право викликати громадян на ВЛК телефонним дзвінком.

Законодавство чітко визначає, що направлення на ВЛК надсилається поштою чи вручається особисто військовозобов’язаному громадянину. Усі інші варіанти, зокрема, і телефонний дзвінок, є незаконними.

військовий облік повістки ТЦК та СП
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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