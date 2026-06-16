Устройство на работу в школу: медицинская комиссия не требуется

Военнообязанный гражданин на ВВК. Фото: УНІАН

Для трудоустройства в образовательное учреждение военно-врачебная комиссия не требуется. Отсрочку от мобилизации должны предоставить такому лицу без этого пункта. Однако в некоторых школах или университетах руководство может потребовать от новых сотрудников прохождения ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и трудоустройство

Граждане, состоящие на воинском учете, имеют определенные обязанности перед территориальными центрами комплектования. Также в отношении таких лиц применяются ограничения, которые не касаются всех остальных граждан.

Эти ограничения касаются, например, трудоустройства на любую работу. Военнообязанные граждане и призывники не могут этого сделать без военно-учетных документов.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует устроиться на новую работу. Эта работа к тому же дает право на отсрочку, так как это должность в учебном заведении (школе).

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Гражданин поинтересовался, верна ли полученная им информация о том, что перед трудоустройством в школе нужно пройти военно-врачебную комиссию. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что никаких подобных требований в украинском законодательстве нет.

Адвокат Юрий Айвазян, в частности, подчеркнул: "Предоставленная ваминформация не соответствует действительности. Для оформления и получения отсрочки вам не нужно проходить ВВК".

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подчеркнул, что в этом вопросе есть две стороны: "Юридически это не нужно делать. Но об этом может попросить Вас или даже потребовать сделать директор учебного заведения". Однако, заверили юристы, отсутствие актуальной ВВК не должно быть формальным препятствием для трудоустройства.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, почему трудоустройство граждан, состоящих на воинском учете, без ВУД невозможно.

Военнообязанные граждане не могут устроиться на любую работу во время действия военного положения без военно-учетных документов. Оформив же документы через "Резерв+" или "Дію", можно не только устроиться на работу, но и получить бронь, если предприятие является критически важным. Некоторые граждане смогут сделать это даже во время пребывания в розыске.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, можно ли брать на работу с электронным военно-учетным документом без воинского звания.

Даже во время действия военного положения предприятие может принимать на работу военнообязанного, в электронном военно-учетном документе которого не указано воинское звание. Руководитель предприятия не будет нести ответственности за отсутствие этой информации в е-ВУД работника.