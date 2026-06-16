Працевлаштування в школу: ВЛК не потрібна

Військовозобов’язаний громадянин на ВЛК. Фото: УНІАН

Для працевлаштування в освітній заклад військово-лікарська комісія не потрібна. Відстрочку від мобілізації мають надати такій особі без цього пункту. Але у деяких школах чи університетах керівництво може вимагати від нових працівників проходження ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і працевлаштування

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають певні обов’язки перед територіальними центрами комплектування. Також щодо таких осіб застосовуються обмеження, які не стосуються усіх інших громадян.

Ці обмеження стосуються, наприклад, працевлаштування на будь-яку роботу. Військовозобов’язані громадяни та призовники не можуть цього зробити без військово-облікових документів.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує влаштуватися на нову роботу. Ця робота до того ж надає право на відстрочку, бо це посада у навчальному закладі (школі).

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ВЛК для роботи у школі не потрібна, але є нюанс

Громадянин поцікавився, чи правдивою є отримана ним інформація, що перед працевлаштуванням у школі потрібно пройти військово-лікарську комісію. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що жодних подібних вимог в українському законодавстві немає.

Адвокат Юрій Айвазян, зокрема, наголосив: "Надана Вам інформація не відповідає дійсності. Для оформлення та отримання відстрочки Вам не потрібно проходити ВЛК".

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підкреслив, що у цьому питанні є дві площини: "Юридично це не потрібно робити. Але про це може попросити просити Вас чи навіть вимагати зробити директор закладу освіти". Але, запевнили юристи, формальною перешкодою на працевлаштування відсутність актуальної ВЛК не має бути.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чому працевлаштування громадян на військовому обліку без ВОД неможливе.

Військовозобов’язані громадяни не можуть влаштуватися на будь-яку роботу під час дії воєнного стану без військово-облікових документів. Оформивши ж документи через "Резерв+" чи "Дію", можна не тільки працевлаштуватися, а і отримати бронь, якщо підприємство є критично важливим. Деякі громадяни зможуть зробити це навіть під час перебування у розшуку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна брати на роботу з е-ВОД без військового звання.

Навіть під час дії воєнного стану підприємство може брати на роботу військовозобов’язаного, у електронному військово-обліковому документі якого не вказане військове звання. Керівник підприємства не нестиме відповідальності за відсутність цієї інформації у е-ВОД працівника.