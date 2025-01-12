Трудоустройство военнообязанных без воинского звания - как это сделать

Электронный ВУД в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже во время действия военного положения предприятие может брать на работу военнообязанного, в электронном военно-учетном документе которого не указано воинское звание. Руководитель предприятия не будет нести ответственности за отсутствие этой информации в е-ВУД работника.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В особый период, во время войны, работодатели обязаны вести воинский учет своих военнообязанных работников.

В частности, предприятие должно вести списки персонального воинского учета, в эти списки заносится максимально возможная информация обо всех военнообязанных гражданах в частности, и воинское звание.

Можно ли брать на работу мужчину без воинского звания

Вместе с тем, у некоторых военнообязанных работников в электронном военно-учетном документе, в приложении "Резерв+", может не указываться воинское звание.

Впрочем, подчеркнул Юрий Айвазян, это не может стать препятствием в принятии такого гражданина на работу, а также не накладывает уголовную или административную ответственность на руководство предприятия.

"На работу Вы можете принять любого кандидата, который имеет актуальный ВУД. Отсутствие звания в ВУД не является поводом к привлечению к ответственности руководителя предприятия", — объяснил адвокат гражданину, который задал вопрос на эту тему.

Напомним, мы писали о том, какие документы мужчины должны предоставить, устраиваясь на новую работу во время войны.

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