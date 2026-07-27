Потеряли военный билет: как восстановить документ

Военный билет, военнослужащий с документами. Фото: tsn.ua, protocol.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Утеря или повреждение военного билета не означает, что документ невозможно восстановить. Для этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или в командование воинской части — в зависимости от статуса лица. Также для повторного оформления документа требуется подготовить установленный перечень документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Как восстановить военный билет

Порядок повторного оформления военного билета определен Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

Владельцы военного билета обязаны надлежащим образом хранить документ, а также следить за своевременным и правильным внесением в него всех необходимых изменений. В то же время в случае утери, кражи, повреждения или изменения персональных данных документ можно получить повторно.

Повторное оформление военного билета возможно в следующих случаях:

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если документ стал непригодным для дальнейшего использования;

если он был уничтожен в результате стихийного бедствия;

в случае утери или кражи;

в случае изменения фамилии, имени или отчества военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Решение о повторном оформлении военного билета принимает руководитель соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на основании личного заявления или рапорта. Исключение предусмотрено только для сотрудников Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Куда обращаться после утери военного билета

Порядок обращения зависит от статуса лица.

Если документ потерял действующий военнослужащий, он должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному командиру по месту прохождения службы. Для этого необходимо подать рапорт, в котором следует объяснить обстоятельства потери и попросить о повторном оформлении военного билета.

Военнообязанные и резервисты должны обратиться к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. К заявлению также необходимо приложить объяснение об обстоятельствах утери документа.

Какие документы нужны для замены военного билета

Если военный билет заменяют в связи с изменением фамилии, имени или отчества, основанием для оформления нового документа является новый паспорт гражданина Украины.

Если же военный билет был утерян, в воинской части назначается служебное расследование. После его завершения для повторного оформления документа необходимо подать:

заявление или рапорт с объяснением причин утери и просьбой о повторном оформлении военного билета;

паспорт гражданина Украины;

матовую фотографию размером 3×4 см без уголка;

поврежденный военный билет или его остатки (при наличии);

выписку из приказа о результатах служебного расследования — если документ был утерян.

Таким образом, в случае утери, повреждения или изменения персональных данных военный билет можно восстановить в установленном порядке. Для этого необходимо обратиться в соответствующий орган, подать заявление и подготовить документы, предусмотренные действующим законодательством.

Новини.LIVE сообщали, что недавно заместитель министра обороны Василий Шкураков сообщил, что в ближайшее время правительству будет представлена реформа ТЦК и СП. По его словам, она станет вторым этапом обновления системы прохождения военной службы после введения новых форматов контрактов. Реформа коснется рекрутинга, мобилизации и работы ТЦК, однако её детали пока не раскрываются.

Новини.LIVE также писали, что юрист пояснил: статус "в розыске" в приложении "Резерв+" в некоторых случаях может исчезнуть автоматически, в частности после истечения сроков привлечения к административной ответственности. Если этого не произошло, граждане могут подать обращение через функцию "Исправить данные онлайн" в приложении. В случае отказа или безрезультатного рассмотрения вопроса можно обратиться в ТЦК с письменным заявлением или отстаивать свои права в суде.