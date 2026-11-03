Военные учения. Фото: 67-я ОМБр

Статус военнообязанного в Украине не является пожизненным. Граждане могут утратить его в связи с достижением предельного возраста, признанием негодоспособными к службе или призывом в армию. Но в то же время юридические последствия полностью зависят от того, "исключили" ли лицо из учета навсегда или лишь временно "сняли" с него.

Об этом сообщила юрист Ольга Губская, передает Новини.LIVE.

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В каких случаях могут лишить статуса военнообязанного

В нормах мобилизационного законодательства отметки о снятии и исключении из учета влекут за собой совершенно разные юридические последствия. Эти термины не являются взаимозаменяемыми синонимами.

Процедура снятия носит временный характер и не прекращает принадлежность человека к определенной учетной категории навсегда. Такой статус применяется, когда гражданин меняет место жительства, переходит в другое ведомство, призывается в армию или зачисляется в оперативный резерв. По истечении этих обстоятельств лицо может быть вновь поставлено на воинский учет. В свою очередь, исключение означает полное, окончательное прекращение учета по конкретным законным основаниям. Например, это может быть возраст, утрата гражданства или состояние здоровья.

Окончательно лишиться статуса военнообязанного по состоянию здоровья можно исключительно при условии признания человека негодным к службе. Но само по себе наличие медицинской справки, группы инвалидности или тяжелого диагноза еще не играет решающей роли.

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Ключевым фактором является официальное решение военно-врачебной комиссии (ВВК) и непосредственное внесение данных об исключении в реестры. Другим основанием является достижение предельного возраста пребывания в запасе. При наличии корректных данных в системе исключение происходит автоматически. Но гражданам все равно лучше самостоятельно проверять свой электронный военно-учетный документ, чтобы убедиться в обновлении вида и категории учета.

Потеря статуса военнообязанного происходит также в момент непосредственного начала прохождения службы. Гражданин становится военнослужащим, и территориальный центр комплектования снимает его с учета.

После увольнения с военной службы ситуация будет зависеть от самих оснований для демобилизации: человека могут исключить из реестров окончательно или вновь зачислить в запас. Кроме того, шестая часть статьи 37 профильного закона закрепляет дополнительные причины для прекращения статуса.

К таким случаям относятся смерть, официальное объявление лица умершим, прекращение гражданства Украины и другие особые условия.

Новини.LIVE сообщали, что статус военнообязанного в Украине не ограничивается только мужчинами в возрасте 25–60 лет. На учете также находятся женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, бывшие военные и определенные категории молодежи до 25 лет.

Для всех военнообязанных установлены четкие обязанности. Необходимо постоянно состоять на учете, не менять место жительства без согласования с ТЦК и своевременно проходить лечение, назначенное по заключению ВВК.