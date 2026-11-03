Військові навчання. Фото: 67 ОМБр

Статус військовозобов'язаного в Україні не є довічним. Громадяни можуть втратити його через досягнення граничного віку, визнання непридатними до служби або призов до армії. Але водночас і юридичні наслідки повністю залежать від того, чи особу "виключили" з обліку назавжди, чи лише тимчасово "зняли" з нього.

Про це повідомила юристка Ольга Губська, передає Новини.LIVE.

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В яких випадках можуть позбавити статусу військовозобов'язаного

У нормах мобілізаційного законодавства позначки про зняття та виключення з обліку несуть абсолютно різні юридичні наслідки. Ці терміни не є взаємозамінними синонімами.

Процедура зняття має тимчасовий характер і не припиняє належність людини до певної облікової категорії назавжди. Такий статус застосовується, коли громадянин змінює місце проживання, переходить до іншого відомства, призивається до війська або зараховується до оперативного резерву. Після завершення дії цих обставин особу можуть знову взяти на військовий облік. Натомість виключення означає повне, остаточне припинення обліку через конкретні законні підстави. Наприклад, це може бути вік, втрата громадянства чи стан здоров'я.

Остаточно позбутися статусу військовозобов'язаного через стан здоров'я можна виключно за умови визнання людини непридатною до служби. Але сама по собі наявність медичної довідки, групи інвалідності чи важкого діагнозу ще не відіграє вирішальної ролі.

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Ключовим фактором є офіційне рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) та безпосереднє внесення даних про виключення до реєстрів. Іншою підставою є досягнення граничного віку перебування в запасі. За наявності коректних даних у системі виключення відбувається автоматично. Але громадянам все одно краще самостійно перевіряти свій електронний військово-обліковий документ, щоб переконатися в оновленні виду та категорії обліку.

Втрата статусу військовозобов'язаного відбувається також у момент безпосереднього початку проходження служби. Громадянин стає військовослужбовцем, і територіальний центр комплектування знімає його з обліку.

Після звільнення з військової служби ситуація залежатиме від самих підстав для демобілізації: людину можуть виключити з реєстрів остаточно або знову зарахувати до запасу. Крім того, шоста частина статті 37 профільного Закону закріплює додаткові причини для припинення статусу.

До таких випадків належать смерть, офіційне оголошення особи померлою, припинення громадянства України та інші спеціальні умови.

Новини.LIVE інформували, що статус військовозобов'язаного в Україні не обмежується лише чоловіками віком 25–60 років. На обліку також перебувають жінки з медичною або фармацевтичною освітою, колишні військові та певні категорії молоді до 25 років.

Для всіх військовозобов'язаних діють чіткі обов'язки. Необхідно постійно стояти на обліку, не змінювати місце проживання без погодження з ТЦК і вчасно проходити лікування, призначене за висновками ВЛК.