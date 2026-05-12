Утверждение свидетельства о болезни: новую ВВК проходить не надо

Военно-врачебная комиссия. Фото: УНІАН

После заключения первичной ВВК о непригодности к военной службе военнообязанный должен дождаться утверждения свидетельства о болезни. Порой этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Но даже если с момента предыдущей ВВК прошло больше года, гражданину не надо заново проходить военно-врачебную комиссию до официального отказа в непригодности или направления на новую ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Непригодность по итогам ВВК

Мобилизация в Украине касается той части военнообязанного населения, которое является пригодным к военной службе. Для этого нужно определить пригодность каждого конкретного гражданина.

Вопросом пригодности военнообязанных граждан к военной службе занимаются военно-врачебные комиссии. По результатам ВВК гражданина могут признать как годным, так и непригодным к службе в ВСУ.

Если в заключении первичной ВВК указано о непригодности, то гражданина не исключают автоматически с воинского учета. Далее требуется утверждение свидетельства о болезни, на основании именно этого документа ТЦК и принимает решение о непригодности гражданина к военной службе.

Читайте также:

Запрос подать стоит, а ВВК проходить не надо

К юристам обратился гражданин, который получил заключение первичной военно-врачебной комиссии. Он рассказал, что процесс утверждения свидетельства о болезни серьезно затянулся, потому что ВВК мужчина прошел еще в 2024 году, но до сих пор не имеет окончательного решения относительно своей персоны.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации и не нужно ли снова проходить военно-врачебную комиссию, учитывая то, что срок действия предыдущего заключения формально уже истек. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Вам нужно подать запрос в штатную ВВК с просьбой предоставить информацию на каком этапе утверждения находится Ваше свидетельство о болезни".

Относительно возможного прохождения ВВК, то здесь, отметил Дерий, гражданину ничего делать не надо. Юрист подчеркнул: "Пока нет официального отказа или направления на ВВК, самостоятельно его проходить не нужно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго региональные ВВК могут утверждать свидетельство о болезни.

Граждане, которые признаются непригодными к военной службе, не могут быть мобилизованы. Важным документом для них является свидетельство о болезни. Этот документ в нынешних условиях могут утверждать вплоть до 12 месяцев.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что свидетельство о болезни выдают в ТЦК после решения центральной ВВК.

Непригодность к военной службе является основанием для исключения гражданина с воинского учета. Подтверждением факта непригодности является свидетельство о болезни. Юристы объяснили, какая организация утверждает факт непригодности и подписывает свидетельство о болезни, которое должно быть выдано на руки гражданину.