Затвердження свідоцтва про хворобу: нову ВЛК проходити не треба

Після висновку первинної ВЛК про непридатність до військової служби військовозобов’язаний має дочекатися затвердження свідоцтва про хворобу. Часом цей процес може затягнутися на кільканадцять місяців. Але навіть якщо з моменту попередньої ВЛК пройшло більше року, громадянину не треба заново проходити військово-лікарську комісію до офіційної відмови у непридатності чи направлення на нову ВЛК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Непридатність за підсумками ВЛК

Мобілізація в Україні стосується тієї частини військовозобов’язаного населення, яке є придатним до військової служби. Для цього потрібно визначити придатність кожного конкретного громадянина.

Питанням придатності військовозобов’язаних громадян до військової служби займаються військово-лікарські комісії. За результатами ВЛК громадянина можуть визнати як придатним, так і непридатним до служби в ЗСУ.

Якщо у висновку первинної ВЛК вказано про непридатність, то громадянина не виключають автоматично з військового обліку. Далі потрібне затвердження свідоцтва про хворобу, на підставі саме цього документу ТЦК і ухвалює рішення про непридатність громадянина до військової служби.

Запит подати варто, а ВЛК проходити не треба

До юристів звернувся громадянин, який отримав висновок первинної військово-лікарської комісії. Він розповів, що процес затвердження свідоцтва про хворобу серйозно затягнувся, бо ВЛК чоловік пройшов ще 2024 року, а й досі не має остаточного рішення щодо своєї персони.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації і чи не потрібно знову проходити військово-лікарську комісію, зважаючи на те, що термін чинності попереднього висновку формально вже збіг. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Вам потрібно подати запит до штатної ВЛК із проханням надати інформацію на якому етапі затвердження перебуває Ваше свідоцтво про хворобу".

Щодо можливого проходження ВЛК, то тут, наголосив Дерій, громадянину нічого робити не треба. Юрист підкреслив: "Поки немає офіційної відмови або направлення на ВЛК, самостійно його проходити не потрібно".

Громадяни, які визнаються непридатними до військової служби, не можуть бути мобілізовані. Важливим документом для них є свідоцтво про хворобу. Це й документ в нинішніх умовах можуть затверджувати аж до 12 місяців.

