Как выяснил апелляционный суд, у заключенного было очень много нарушений

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Апелляционный суд поддержал решение Изяславского районного суда Хмельницкой области, отказав в удовлетворении ходатайства начальника ГУ "Замковая исправительная колония (№58)". Тот просил досрочно освободить осужденного для прохождения военной службы по контракту.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В апелляционной жалобе осужденный просил отменить судебное решение как необоснованное, мотивируя это тем, что местный суд не учел позицию представителя воинской части, который не выступал против удовлетворения ходатайства.

Однако апелляционный суд обратил внимание на то, что апеллянт был осужден в 2018 году за групповой разбой и во время апелляционного рассмотрения дела совершил новые преступления - вымогательство и умышленное распространение преступного влияния в обществе, совершенные им в следственном изоляторе.

За время отбывания наказания в колонии апеллянт получил 73 дисциплинарных взыскания и ни одного поощрения, имеет негативные характеристики, находился на профилактическом учете как лицо, склонное к членовредительству. Риск вероятной опасности для общества оценивается как высокий.

Решение апелляционного суда

Коллегия судей также подчеркнула результаты тщательной проверки осужденного, согласно которым его скрытой целью досрочного освобождения является уклонение от отбывания наказания и дальнейшее оставление воинской части. Поэтому апелляционную жалобу заключенного суд отклонил.

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