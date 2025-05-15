Як з'ясував апеляційний суд, в ув'язненого було дуже багато порушень

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Апеляційний суд підтримав рішення Ізяславського районного суду Хмельницької області, відмовивши в задоволенні клопотання начальника ДУ "Замкова виправна колонія (№58)". Той просив достроково звільнити засудженого для проходження військової служби за контрактом.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

В апеляційній скарзі засуджений просив скасувати судове рішення як необґрунтоване, мотивуючи це тим, що місцевий суд не врахував позицію представника військової частини, який не виступав проти задоволення клопотання.

Однак апеляційний суд звернув увагу на те, що апелянт був засуджений у 2018 році за груповий розбій і під час апеляційного розгляду справи вчинив нові злочини — вимагання та умисне поширення злочинного впливу в суспільстві, скоєні ним у слідчому ізоляторі.

За час відбування покарання в колонії апелянт отримав 73 дисциплінарних стягнення та жодного заохочення, має негативні характеристики, перебував на профілактичному обліку як особа, схильна до членоушкодження. Ризик ймовірної небезпеки для суспільства оцінюється як високий.

Рішення апеляційного суду

Колегія суддів також підкреслила результати ретельної перевірки засудженого, згідно з якими його прихованою метою дострокового звільнення є ухилення від відбування покарання та подальше залишення військової частини. Тому апеляційну скаргу ув'язненого суд відхилив.

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